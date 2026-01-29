Sevgili Başak, bugün senin adeta bir özgürlük rüzgarı estirdiğini hissediyoruz. Aşk hayatında özgürlüğüne olan düşkünlüğünün her zamankinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Bir ilişkide, karşındaki kişiyle sağlıklı bir bağ kurmak istiyorsun, bu bağın içerisinde de özgürlük alanı olması gerektiğini düşünüyorsun, değil mi?

Eğer bu isteklerini açık yüreklilikle partnerinle paylaşırsan, kalbin bugün ihtiyacı olan o özgürlüğü ilan edebilir ve sen de nefes alabilirsin. Ancak, özgürlüğün sınırlarını aşmaya ve partnerinin duygularını göz ardı etmeye meyilli olursan, bu durum işleri altüst edebilir. Aşkın kolunu bacağını kırabilir... Yani, ayrılık için güçlü bir adım atmış olursun. Bu yüzden dikkatli olmalı, özgürlüğünü ilan ederken aşkını yaralamamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…