Sevgili Başak, bugün Ay'ın burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, kendini daha güçlü bir kontrol hakimiyeti içinde bulabilirsin. Aslında bu, Aslan Dolunayı'nın ardından yaşadığın deneyimlerin de doğal bir sonucu. Bu deneyimler, hayatındaki dengeleri, hangi alanlarda fazlalıkların olduğunu ve hangi noktalarda eksiklikler yaşadığını daha net bir şekilde gözler önüne serdi. İşte tam da bu noktada, iş hayatında düzen kurma, planlama ve sadeleşme gibi konular ön plana çıkmaya başlıyor. Şubat'ın ilk günlerinde, verimliliğini artıracak kararlarla dolu bir döneme giriş yapacağını söyleyebiliriz.

Fakat bu dönemde sadece iş hayatınla ilgili değil, kendinle ilgili de önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Sürekli olarak mükemmel olmaya çalışmanın, aslında seni ne kadar yorduğunu anlamaya başlayabilirsin. Kendine karşı daha insancıl, daha anlayışlı ve esnek davranmanın, düşündüğünden çok daha rahatlatıcı ve huzur verici olabileceğini keşfedebilirsin. Böylece kurduğun yeni düzende, daha özgür ve başarıya daha yakın bir konumda olabilirsin. Kendini daha az baskı altında hissetmek ise iş hayatında performansını artırabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…