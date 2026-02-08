Sevgili Başak, bugün Merkür, Kova burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, senin günlük rutinlerin ve sağlık alışkanlıkların üzerinde yenilikçi bir etki yaratıyor. Modern dünyanın hızına ayak uydurmak için belki de günlük rutinlerini ve sağlık alışkanlıklarını da modernize etme kararı almanın tam zamanı.

Tam da bu noktada çalışma hayatında teknolojiyle iç içe olmanın sağlığına etkilerine odaklan deriz. Zira gün içindeki teknolojik aletlerin kullanımı özellikle el ve bilek bölgelerinde küçük sinirsel hassasiyetlere yol açabilir. Bilgisayar başında geçen uzun saatler, belki de biraz daha fazla dikkat etmen gereken bir durum oluşturuyor. Belki de küçük eklemlerinin şifası için ara ara fizyoterapiyi düşünmelisin artık.

Bununla birlikte, beslenme düzeninde de bazı yenilikler yapmanın tam zamanı. 'Akıllı besinler' denilen, beyin fonksiyonlarını destekleyen ve genel sağlık durumunu iyileştiren besinleri diyetine dahil etmek, bu dönemde oldukça faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…