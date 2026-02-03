onedio
4 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

03.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Şubat Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sana biraz duygulardan, iç dünyandan ve bedeninle olan ilişkinden bahsetmek istiyoruz. Biliyorsun, duygularımızı bastırdığımızda, onlar sessizce bedenimizde birikirler. Fiziksel bir rahatsızlığımız olmadığını düşünsek bile, bu içsel gerilim huzursuzlukla kendini gösterir. Bazen bir ağrı, bazen bir uykusuzluk, bazen de belirsiz bir huzursuzluk şeklinde...

Bugün, bu duygularını ifade etmenin yolunun bedeninden geçtiğini anlamanı istiyoruz. Belki yazarak, konuşarak ya da sadece farkına vararak tüm bu huzursuzluğu dağıtabilirsin. Unutma, bedenin ve ruhun bir bütün. Biri ne yaşarsa, diğeri de onu hisseder. Kendine biraz zaman ayır, duygularını ifade et ve rahatla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

