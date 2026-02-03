onedio
4 Şubat Çarşamba Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

4 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Şubat Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için biraz karmaşık geçebilir. Zihnini meşgul eden dağınık düşünceler, bedenine hızlı bir şekilde yansıyabilir. Yani, aklındaki karmaşa, bedenini de olumsuz etkileyebilir. Gün boyu karşılaştığın çok sayıda uyaran, fiziksel olarak huzursuz hissetmene neden olabilir. Telefon çağrıları, sürekli parlayan ekranlar, durmaksızın devam eden konuşmalar... Tüm bu faktörlerin seni aslında ne denli yorduğunu fark etmen an meselesi! 

Huzur ve şifa için ise yapman gereken şey son derece açık: Sessizliğe sarılmak, kendine ve huzura zaman ayırmak. Dinlenmeyi, biraz yalnız kalmayı ve huzur bulmayı düşün. Göreceksin zamanla zihnin ve ruhun huzur bulacak, anbean iyileşeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

