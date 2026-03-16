Uzak Şehir’in Yeni Bölüm İptalinden Nuri Alço’nun Eşref Rüya İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir’in Yeni Bölüm İptalinden Nuri Alço’nun Eşref Rüya İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.03.2026 - 15:36

16 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasında yine yoğun bir gündem vardı. Gün boyunca yayınlanan programların yanı sıra dizilerin setlerinden gelen gelişmeler de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından açıklanan reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Dizilerden paylaşılan sahneler ve set arkası görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Oyuncularla ilgili kulis bilgileri ve kadrolarda yaşanan değişiklikler de günün konuşulan konuları arasında yer aldı. Ekranlardaki rekabet devam ederken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da gündemdeydi. 16 Mart Pazartesi günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.

9-15 Mart haftasında en çok izlenen diziler açıklandı.

9-15 Mart haftasında en çok izlenen diziler açıklandı.

Total:

AB:

ABC1:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Yeraltı

  • Sevdiğim Sensin

  • Kızılcık Şerbeti

Doktor Başka Hayatta’nın kadrosuna Güner Özkul katıldı.

Doktor Başka Hayatta’nın kadrosuna Güner Özkul katıldı.

Değerli oyuncu dizide Nuran karakterini canlandıracak. Karakter dizinin ana isimlerinden Elif’in annesi olarak ekrana gelecek. Elif karakterine bildiğiniz üzere SılaTürkoğlu hayat veriyor. Anne kızın hikayesi dizinin ilerleyen bölümlerinde daha fazla öne çıkacak. 

Güner Özkul uzun yıllardır tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan oyunculardan. Aynı zamanda Türk sinemasının önemli isimlerinden Münir Özkul’un kızı olarak da tanınıyor.

15 Mart Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu.

15 Mart Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolleri paylaştığı dizi sezona başladığı günden bu yana pazar günleri rakipsiz olarak devam ediyor. Hangi dizi yayınlanırsa yayınlansın günün birinciliğini bırakmıyor.

Teşkilat’ın yanı sıra Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolündeki yeni dizi DoktorBaşka Hayatta ise Total ve ABC1’de 4., AB’de ise 3. oldu. Geçtiğimiz hafta tüm kategorilerde ikinci olan diziye karşı beklenti artmıştı. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl sonuçlar elde edecek?

Son olarak ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle yayındaydı. Reytingleri sallantılı olduğu için pazartesi yerine pazar günleri yayınlanmaya başlamıştı. Aslında bir yükseliş yaşamıştı ancak bu hafta gelen sonuçlar yeniden düşüşe geçtiğini ortaya koydu. Total’de 25., AB’de 42. ve ABC1’de 27. oldu. Final kararı verip vermeyeceği merak konusu.

Usta oyuncu Nuri Alço, katıldığı bir programda Eşref Rüya için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Usta oyuncu Nuri Alço, katıldığı bir programda Eşref Rüya için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Alço, son dönemde çok konuşulan Eşref Rüya dizisiyle ilgili bir teklif aldığını söyledi. Oyuncu, teklifin “İhtiyar” adlı karakter için yapıldığını belirtti. Rol için görüşmeler yapıldığını, ilk aşamada teklifi olumlu karşıladıklarını da söyledi. Ancak sürecin ilerleyen kısmında anlaşmanın kesinleşmediğini dile getirdi. Bu nedenle projede henüz yer alamadığını açıkladı.

Uzak Şehir'in yeni bölümü son anda iptal edildi.

Uzak Şehir'in yeni bölümü son anda iptal edildi.

Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti'nin iptal haberlerinin ardından bir iptal haberi de Uzak Şehir'den geldi. Dizi, Kadir Gecesi programı nedeniyle iptal edildi.

Son dönemde çok sevilen dizilerin reytinglerinde düşüş gözlemleniyor.

Son dönemde çok sevilen dizilerin reytinglerinde düşüş gözlemleniyor.

Reyting uzmanı yaptığı paylaşımda, 'Mart ayının ikinci haftasını 19 diziyle tamamlıyoruz. TTV (toplam televizyon reytingi) 36-37 bandında ilerliyor. Özellikle eylül ayında başlayan dizilerde içerik yorgunluğunun belirginleşmesi, son haftalardaki düşüşlerde net biçimde hissediliyor.' ifadelerine yer verdi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
