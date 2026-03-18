Piyango Sana Çıksa İlk Yapacağın Şey Ne Olurdu?

etiket Piyango Sana Çıksa İlk Yapacağın Şey Ne Olurdu?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
18.03.2026 - 17:01

Bazı sorular vardır, cevabı aslında hiç parayla ilgili değildir. “Piyango sana çıksa ne yapardın?” sorusu da onlardan biri. Çünkü bu soru, bir banknot yığınını değil; insanın iç dünyasını, korkularını, hayallerini ve bastırdığı istekleri ortaya çıkarır.

Hepimiz zaman zaman bir mucize olsa diye düşünürüz. Bir sabah uyansak ve hayat artık bu kadar ağır olmasa… Borçlar, sorumluluklar, ertelenen hayaller biraz olsun susa. İşte piyango, tam da bu hayalin sembolüdür. Ama ilginç olan şu: Aynı ihtimal, herkeste bambaşka duygular uyandırır.

Kimi insan için bu ihtimal güven demektir. Kimi için özgürlüktür; istediği an gidebilmek, durabilmek, vazgeçebilmek.

Kimi içinse korkudur. Çünkü büyük değişimler, büyük yüzleşmeleri de beraberinde getirir.

Bu test sana ne alırdın? diye sormuyor. Nasıl bir hayat özlüyorsun? diye soruyor. İçten içe neyi erteliyorsun? diye fısıldıyor.

Cevapları verirken olması gerekeni değil, gerçekten hissettiğini işaretle. Çünkü bu test, sana başkalarını değil; kendini anlatacak.

1. İlk olarak piyango çıktığını öğrendiğin ilk an, içinden geçen düşünce hangisine daha yakın olurdu?

2. Parayı aldığını varsayalım; ilk hafta planın ne olurdu?

3. Ailenin maddi yükünü tamamen üstlenmek seni rahatlatır mı yoksa üzer mi?

4. Piyango sonrası seni en çok endişelendiren şey ne olurdu?

5. Parayla ilgili ilk büyük hayalin hangisi olurdu?

6. Maddi gücün, seni olduğundan farklı biri yapmasından korkar mısın?

7. Yakın çevrenden biri senden büyük bir maddi destek istese…

8. Parayla birlikte gelen sorumluluk seni heyecanlandırır mı?

9. Son olarak piyango çıkmasaydı bile, bu testi çözerken fark ettiğin şey ne olurdu?

Piyango sana çıksa ilk yapacağın şey hayatını güvence altına almak!

Senin için büyük para, büyük bir rahatlama değil; büyük bir sorumluluk. Hayatın boyunca belirsizliklerle yaşamış ya da belirsizlikten korkmayı öğrenmiş olabilirsin. Bu yüzden piyango sana çıksa bile ilk refleksin “Nasıl harcarım?” değil, “Nasıl korurum?” olur.

Sen plansız mutluluklardan çok, sürdürülebilir huzura inanıyorsun. Risk almaktan kaçınman korkaklık değil; yaşadıklarından süzdüğün bir bilgelik. Parayı bir araç olarak görüyorsun ve o aracın seni yolda bırakmamasını istiyorsun.

İnsanlar seni bazen fazla ciddi bulabilir. Ama sen şunu biliyorsun: Güvenli bir zemin olmadan hayal kurmak sana göre değil. Piyango sana çıksa, önce ayaklarını yere sağlam basar, sonra yavaş yavaş gökyüzüne bakarsın. Ve bu yaklaşım, seni uzun vadede en güçlü kalanlardan biri yapar.

Piyango sana çıksa ilk yapacağın şey kendine alan açmak!

Senin içinde uzun zamandır konuşmak isteyen ama sesi bastırılmış bir “ben” var. Günlük hayatın koşuşturması, beklentiler ve zorunluluklar arasında kendine yeterince alan açamadığını hissediyorsun. Piyango senin için zenginlikten önce bir duraklama izni.

Kaçmak istiyorsun ama hayattan değil; gürültüden. İnsanlardan değil; yüklerden. Para sana çıksa, ilk işin biraz uzaklaşmak olurdu. Yeni bir yer, yeni bir tempo, belki de sadece sessizlik.

Sen parayı bir anahtar gibi görüyorsun. Kapıları değil, zincirleri açan bir anahtar. Ve biliyorsun ki kendini duymadan kurulan hiçbir hayat gerçekten senin değildir. Piyango sana çıksa, hayatını başkalarının ritmine göre değil; kendi iç sesine göre yeniden ayarlardın.

Piyango sana çıksa ilk yapacağın şey hayalini gerçeğe dönüştürmek!

Senin zihnin bir günlerle dolu. Ertelenmiş fikirler, yarım kalmış cesaretler ve içinden defalarca geçen ama hiç yüksek sesle söylenmeyen hayaller var. Para senin için bir lüks değil; bir başlangıç butonu.

Piyango sana çıksa, beklemek istemezdin. Çünkü sen zaten uzun süredir hazırsın. Hata yapmaktan korkmuyorsun, yerinde saymaktan korkuyorsun. Bu yüzden parayı tüketmek yerine üretmek isterdin.

Senin için başarı sadece maddi değil; “Ben denedim” diyebilmekle ilgili. Ve bu testte verdiğin cevaplar gösteriyor ki sen, hayatını izleyen değil; yön veren tarafta olmak istiyorsun. Piyango sana çıksa, sen onu hayatına değil; hayatını ona uydururdun.

Piyango sana çıksa ilk yapacağın şey paylaşmak!

Senin dünyanda mutluluk tek kişilik bir masa değil. Sevdiklerin, ailen, hatta tanımadığın insanlar bile bu hikâyenin bir parçası. Para senin için güç değil; sorumluluk.

Piyango sana çıksa, ilk refleksin Ben artık rahatım olmazdı. Biz artık biraz daha rahatız derdin. Çünkü sen, başkalarının yükünü hissetmeyi bilen birisin. Bu bazen seni yorar, evet. Ama seni sen yapan şey de tam olarak bu.

Senin zenginliğin sayılarda değil; bağlarında. İnsanlar sana güvenir, çünkü sen parayla birlikte kalbini de büyütüyorsun. Piyango sana çıksa, herkesin hayatı değişmez belki ama senin dokunduğun hayatlar asla aynı kalmaz.

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
