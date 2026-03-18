Piyango Sana Çıksa İlk Yapacağın Şey Ne Olurdu?

Bazı sorular vardır, cevabı aslında hiç parayla ilgili değildir. “Piyango sana çıksa ne yapardın?” sorusu da onlardan biri. Çünkü bu soru, bir banknot yığınını değil; insanın iç dünyasını, korkularını, hayallerini ve bastırdığı istekleri ortaya çıkarır.

Hepimiz zaman zaman bir mucize olsa diye düşünürüz. Bir sabah uyansak ve hayat artık bu kadar ağır olmasa… Borçlar, sorumluluklar, ertelenen hayaller biraz olsun susa. İşte piyango, tam da bu hayalin sembolüdür. Ama ilginç olan şu: Aynı ihtimal, herkeste bambaşka duygular uyandırır.

Kimi insan için bu ihtimal güven demektir. Kimi için özgürlüktür; istediği an gidebilmek, durabilmek, vazgeçebilmek.

Kimi içinse korkudur. Çünkü büyük değişimler, büyük yüzleşmeleri de beraberinde getirir.

Bu test sana ne alırdın? diye sormuyor. Nasıl bir hayat özlüyorsun? diye soruyor. İçten içe neyi erteliyorsun? diye fısıldıyor.

Cevapları verirken olması gerekeni değil, gerçekten hissettiğini işaretle. Çünkü bu test, sana başkalarını değil; kendini anlatacak.