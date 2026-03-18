Piyango Sana Çıksa İlk Yapacağın Şey Ne Olurdu?
Bazı sorular vardır, cevabı aslında hiç parayla ilgili değildir. “Piyango sana çıksa ne yapardın?” sorusu da onlardan biri. Çünkü bu soru, bir banknot yığınını değil; insanın iç dünyasını, korkularını, hayallerini ve bastırdığı istekleri ortaya çıkarır.
Hepimiz zaman zaman bir mucize olsa diye düşünürüz. Bir sabah uyansak ve hayat artık bu kadar ağır olmasa… Borçlar, sorumluluklar, ertelenen hayaller biraz olsun susa. İşte piyango, tam da bu hayalin sembolüdür. Ama ilginç olan şu: Aynı ihtimal, herkeste bambaşka duygular uyandırır.
Kimi insan için bu ihtimal güven demektir. Kimi için özgürlüktür; istediği an gidebilmek, durabilmek, vazgeçebilmek.
Kimi içinse korkudur. Çünkü büyük değişimler, büyük yüzleşmeleri de beraberinde getirir.
Bu test sana ne alırdın? diye sormuyor. Nasıl bir hayat özlüyorsun? diye soruyor. İçten içe neyi erteliyorsun? diye fısıldıyor.
Cevapları verirken olması gerekeni değil, gerçekten hissettiğini işaretle. Çünkü bu test, sana başkalarını değil; kendini anlatacak.
1. İlk olarak piyango çıktığını öğrendiğin ilk an, içinden geçen düşünce hangisine daha yakın olurdu?
2. Parayı aldığını varsayalım; ilk hafta planın ne olurdu?
3. Ailenin maddi yükünü tamamen üstlenmek seni rahatlatır mı yoksa üzer mi?
4. Piyango sonrası seni en çok endişelendiren şey ne olurdu?
5. Parayla ilgili ilk büyük hayalin hangisi olurdu?
6. Maddi gücün, seni olduğundan farklı biri yapmasından korkar mısın?
7. Yakın çevrenden biri senden büyük bir maddi destek istese…
8. Parayla birlikte gelen sorumluluk seni heyecanlandırır mı?
9. Son olarak piyango çıkmasaydı bile, bu testi çözerken fark ettiğin şey ne olurdu?
Piyango sana çıksa ilk yapacağın şey hayatını güvence altına almak!
Piyango sana çıksa ilk yapacağın şey kendine alan açmak!
Piyango sana çıksa ilk yapacağın şey hayalini gerçeğe dönüştürmek!
Piyango sana çıksa ilk yapacağın şey paylaşmak!
