Sevgili Başak, bugün aşk hayatında romantizmin tatlı bir esintisi hissedeceksin. Bir tesadüf, belki de beklenmedik bir karşılaşma, hoş bir yakınlaşmanın kapılarını aralayabilir. Duyguların hafif, ama bir o kadar da keyif verici olacak. Kalbinde ise denge hakim olacak. Ancak dikkat! İşte tam bu noktada, geçmişin hüzünlü rüzgarına kapılmaman gerekiyor.

Seni eskiye çeken, geçmişin izlerini taşıyan tesadüflerden uzak durmalı, yeni insanlarla tanışmaya, yeni deneyimlere yer açmalısın. Kalbindeki dengeyi sağlamak ve aradığın huzuru bulmak için bakman gereken yer, geçmişin tozlu sayfaları değil. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…