Sevgili Başak, aşk hayatında bugün bir dönüm noktasındasın. Artık minik ayrıntılara takılıp kalmaktan yoruldun ve büyük resmi görmeye karar verdin. Bu, birçok açıdan önemli bir değişim. Artık aşk hayatında daha geniş bir perspektiften bakıyorsun ve bu da seni daha bilinçli bir partner haline getiriyor.

İşte bu yeni bakış açısıyla, partnerine pratik yardımlarda bulunmak ve onun hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmek, senin sevgi dilin haline geliyor. Böylece ilişkideki pürüzleri duygusal tartışmalar yerine mantıklı protokollerle çözebilirsin. Ama bu demek değil ki, romantizmi ve heyecanı bir kenara bırakacaksın. Tam aksine, yeni yaklaşımınla birlikte romantizm ve heyecan daha da artacak. Kalbin ile aklın bir araya gelip seni mutluluğa taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…