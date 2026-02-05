Sevgili Başak, aşkın büyülü dünyasında bugün, empati yeteneğinin sınırlarını zorlayabilirsin! Partnerinin kalbinin en derin köşelerine bir yolculuk yapabilir, onun duygusal labirentinde kaybolabilirsin. Unutma ki bu süreçte onun ne hissettiğini anlamak, senin için en değerli anahtar olacaktır.

Tabii bu arada beklentilerin her zaman dil ile ifade edilmediğini de bilmelisin. Bazen bir bakış, bir dokunuş ya da bir his, binlerce kelimenin yerini alabilir. İşte tam da bu nedenle, senden beklenen küçük bir anlayış gösterisi, belki de büyük bir kırgınlığı onarabilir. Bugün sevdiklerine karşı daha anlayışlı olmayı dene. Bir yaranın üzerine merhem ol ve aşkın şifa bulmasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…