Sevgili Başak, bugün Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, iş hayatında denge kurmak daha da önemli hale geliyor. Karşındaki kişilerle konuşurken, sözlerinden çok hislerine odaklanman gerekiyor. Bu, belki de bugün karşına çıkabilecek belirsiz bir iş birliği teklifinde sana yardımcı olacak. Ancak unutma ki acele etmek yerine durumu gözlemlemek ve analiz etmek senin için daha faydalı olabilir.

Öte yandan bugün, başkalarının beklentileri ve kendi hedeflerin arasında da bir çizgi çizmen gerekiyor. Zira Merkür'ün etkisi, sınırların biraz bulanıklaşmasına neden olabilir. Böyle anlarda sen de her yükü kaldırmak zorunda olmadığını hatırlamalısın! Doğru yerde ve doğru zamanda 'hayır' demek, seni gereksiz yere yıpranmaktan koruyabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün empati kurma yeteneğin artabilir. Partnerinin duygusal dünyasına daha derin bir bakış atabilir, onun ne hissettiğini daha iyi anlayabilirsin şimdi! Tabii bu bu arada bilmelisin ki beklentiler her zaman sözlerle ifade edilmez, bazen sadece hissedilir.... Tam da bu nedenle, küçük bir anlayışlı adım bile, büyük bir kırgınlığı onarabilir. Bugün, sevdiklerine karşı daha anlayışlı ol, yaraları sar ve aşkın şifa bulmasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…