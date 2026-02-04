Sevgili Başak, bugün aşkta eleştirel olmamaya özen göstermelisin. Evet, biliyoruz ki Başak burcu detaycıdır ve her şeyin mükemmel olmasını ister. Ancak unutma ki aşkta her şeyin mantıklı olması gerekmiyor... Bazen kalbinin sesini dinlemek, mantığının önüne geçmek en doğru karar olabilir.

Partnerinle arandaki bağın daha da güçlenmesi için duygularının akışına izin ver. Bırak aşk seni sarsın, sürüklesin. Bu, aranızdaki mesafeyi azaltabilir ve aşkınızı daha da güçlendirebilir. Zaten aşkın mantığı yoktur, onunla birlikte olmak, onu hissetmek ve yaşamak en önemli şeydir.

Tabii eğer bekarsan, bugün senin için oldukça ilginç geçebilir. Belki de beklenmedik biri, aşk dolu bir enerji ile hayatına girebilir. Bu kişi, belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilir ve seni kendine çekebilir. Peki, kendini ona bırakabilir misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…