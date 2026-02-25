Melih Kunukçu'yla Nişanını Atan İrem Derici'den Fazla Manidar Açıklama!

Yaklaşık 1.5 senedir hayatının aşkı olduğunu söylediği, aşka, evliliğe ve çocuğa dair tüm fikirlerinin kökünden değişmesine sebep olan Melih Kunukçu'yla beraber olan İrem Derici, nikah şahidi olduğu Eda Sakız ve Burak Bulut'un düğününde evlilik teklifi almıştı.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınması sebebiyle planlanan tarihte söz ve nişan yapamayan İrem Derici, daha bu ayın başında 4 Şubat'ta muradına ermiş, hepimizi de çok sevindirmişti.