onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Melih Kunukçu'yla Nişanını Atan İrem Derici'den Fazla Manidar Açıklama!

Melih Kunukçu'yla Nişanını Atan İrem Derici'den Fazla Manidar Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.02.2026 - 17:40

4 Şubat'ta nişanlanan İrem Derici'nin Melih Kunukçu'yu takipten çıkması ve beraber tüm fotoğraflarını kaldırması ayrılık dedikodularına yol açmıştı. Derici'nin sosyal medya hesabında paylaştığı manidar açıklama durumu ciddi hale getirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aile arasında dünya tatlısı bir söz ve nişan töreni yapan İrem Derici'nin ağzı 4 Şubat'ta resmen kulaklarındaydı.

Aile arasında dünya tatlısı bir söz ve nişan töreni yapan İrem Derici'nin ağzı 4 Şubat'ta resmen kulaklarındaydı.

Yaklaşık 1.5 senedir hayatının aşkı olduğunu söylediği, aşka, evliliğe ve çocuğa dair tüm fikirlerinin kökünden değişmesine sebep olan Melih Kunukçu'yla beraber olan İrem Derici, nikah şahidi olduğu Eda Sakız ve Burak Bulut'un düğününde evlilik teklifi almıştı. 

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınması sebebiyle planlanan tarihte söz ve nişan yapamayan İrem Derici, daha bu ayın başında 4 Şubat'ta muradına ermiş, hepimizi de çok sevindirmişti.

Fakat her şey yine tepetaklak oldu. Neden ve nasılını hiç bilmiyoruz ama İrem Derici, Melih Kunukçu'yu her yerden sildi.

Fakat her şey yine tepetaklak oldu. Neden ve nasılını hiç bilmiyoruz ama İrem Derici, Melih Kunukçu'yu her yerden sildi.

Çiftimiz kavgalarını hararetli yaşıyor, daha önce de takipten çıkma, fotoğrafları kaldırma gibi vakalara denk geldik ama İrem'den birkaç saat önce gelen manidar açıklamalar durumu ciddi hale getirdi. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük bir serzenişte bulunan, yazının tonundan da koca bir hayal kırıklığına uğradığı belli olan İrem Derici

'Yani elinize muazzam bi’ pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok aşık, sadakatli. Nasıl bi’ yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak 👌 Ağzının içine bakarken o zavallı sizin… Şok değil tabii ki, yeni bi’ tecrübe de değil ama üffff ben kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum. İrem kendini çaktırmasa da çok sever. İrem kendine döndü. İrem 2026’nın içinden geçecek. Bekleyin.' ifadelerini kullandı...

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın