Melih Kunukçu'yla Nişanını Atan İrem Derici'den Fazla Manidar Açıklama!
4 Şubat'ta nişanlanan İrem Derici'nin Melih Kunukçu'yu takipten çıkması ve beraber tüm fotoğraflarını kaldırması ayrılık dedikodularına yol açmıştı. Derici'nin sosyal medya hesabında paylaştığı manidar açıklama durumu ciddi hale getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aile arasında dünya tatlısı bir söz ve nişan töreni yapan İrem Derici'nin ağzı 4 Şubat'ta resmen kulaklarındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat her şey yine tepetaklak oldu. Neden ve nasılını hiç bilmiyoruz ama İrem Derici, Melih Kunukçu'yu her yerden sildi.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın