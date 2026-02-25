onedio
Sezen Aksu, "31 Yaş Küçük Sevgili" İddialarının Ardından İlk Kez Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.02.2026 - 17:05

Minik serçemiz Sezen Aksu, geçtiğimiz saatlerde uzun bir aranın ardından Cihangir sokaklarında görüntülendi. Yanındaki beyefendi, '40 yaşındaki veterinerle yeni aşk' iddialarını kuvvetlendirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Minik serçemiz, senelerdir canlı canlı sesine de görmeye de hasret kaldığımız Sezen Aksu çok nadir ortaya çıkıyor.

Boğaz'daki yalısında, onlarca kedisiyle beraber şarkılarını yazan ve hayatın tadını yalnızca yakın çevresiyle çıkaran Sezen Aksu, geçtiğimiz temmuz ayında upuzun bir aranın ardından 'Paşa Gönül Şarkıları' ile geri dönmüştü. 

Albümdeki her şarkı her zamanki Sezen şarkıları kadar hit olmadı belki ama bazıları vardı ki yine o Sezen kalbini hissetmemizi sağladı ve aklımızı başımızdan aldı. 

Albümden sonra yine kabuğuna çekilen Sezen Aksu dün, Cihangir'de aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Biricik aşkı Onno'dan sonra aşk kapılarını kapamıştı. En azından biz öyle biliyorduk. Geçtiğimiz günlerde ise 40 yaşında veteriner bir beyefendiyle birlikte olduğu iddiaları patlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bahsi geçen 40 yaşındaki veteriner beyefendinin Cihangir'de görüntülendiği kişi olup olmadığı da merak konusu oldu tabii.

Muhabirlerin görüntü aldığını görünce, 'Tamam artık bu kadar yeter, gerisi de bize kalsın' diyen Sezen Aksu, bu sefer fotoğraflarının çekilmesinden pek hoşlanmadı. 

Sebebinin yeni erkek arkadaşının yanında olması olabileceği düşünüldü. Sezen Aksu'nun tokaları, tarzı ve son hali ayrı olay olurken, bazı kullanıcılar dikkati beyefendiye çekti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
