Sezen Aksu, "31 Yaş Küçük Sevgili" İddialarının Ardından İlk Kez Görüntülendi!
Minik serçemiz Sezen Aksu, geçtiğimiz saatlerde uzun bir aranın ardından Cihangir sokaklarında görüntülendi. Yanındaki beyefendi, '40 yaşındaki veterinerle yeni aşk' iddialarını kuvvetlendirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minik serçemiz, senelerdir canlı canlı sesine de görmeye de hasret kaldığımız Sezen Aksu çok nadir ortaya çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahsi geçen 40 yaşındaki veteriner beyefendinin Cihangir'de görüntülendiği kişi olup olmadığı da merak konusu oldu tabii.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın