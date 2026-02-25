Sezen Aksu, "31 Yaş Küçük Sevgili" İddialarının Ardından İlk Kez Görüntülendi!

Boğaz'daki yalısında, onlarca kedisiyle beraber şarkılarını yazan ve hayatın tadını yalnızca yakın çevresiyle çıkaran Sezen Aksu, geçtiğimiz temmuz ayında upuzun bir aranın ardından 'Paşa Gönül Şarkıları' ile geri dönmüştü.

Albümdeki her şarkı her zamanki Sezen şarkıları kadar hit olmadı belki ama bazıları vardı ki yine o Sezen kalbini hissetmemizi sağladı ve aklımızı başımızdan aldı.

Albümden sonra yine kabuğuna çekilen Sezen Aksu dün, Cihangir'de aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Biricik aşkı Onno'dan sonra aşk kapılarını kapamıştı. En azından biz öyle biliyorduk. Geçtiğimiz günlerde ise 40 yaşında veteriner bir beyefendiyle birlikte olduğu iddiaları patlamıştı.