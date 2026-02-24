Sezen Aksu’nun Bir Veterinerle Aşk Yaşadığı İddiası Gündeme Damga Vurdu!
Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi, şarkılarıyla kuşaklar büyüten Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu bu kez yeni bir şarkısıyla değil, ortaya atılan bir aşk iddiasıyla gündemde. İddiaya göre Aksu’nun kalbi yeniden aşka açıldı. Üstelik bu kez gönlünü çalan isim 40 yaşındaki bir veteriner!
Söz konusu iddia, Tivi 6 ekranlarında yayınlanan Doğruya Doğru programında gündeme geldi. Programda yorumcu olarak yer alan Bircan Bali’nin kulis bilgisi olarak paylaştığı detaylar kısa sürede magazin manşetlerine taşındı.
“Gülümse”, “Hadi Bakalım”, “Tükeneceğiz”, “Şinanay”, “Kutlama” ve daha niceleri… Türk pop müziğinin kilometre taşlarını döşeyen Sezen Aksu, yalnızca söylediği şarkılarla değil; yazdığı bestelerle de sayısız sanatçının kariyerine yön verdi.
Doğruya Doğru programında dile getirilen iddiaya göre Sezen Aksu, yaklaşık bir yıldır 40 yaşındaki Bursalı bir veterinerle gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.
