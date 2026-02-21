GORA 4 GORA Hazırlığındaki Cem Yılmaz'dan Kas Şov!
Türk sinemasının en ikonik karakterlerinden Arif, yıllar sonra yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Cem Yılmaz, merakla beklenen GORA 4 GORA öncesi bu kez esprileriyle değil, spor salonundaki performansıyla gündemde.
Türk sinemasının kült yapımlarından biri olan G.O.R.A. yıllar sonra yeni filmiyle dönüyor.
Yeni film öncesi sadece senaryo değil, fiziksel hazırlık da gündemde! Cem Yılmaz’ın spor salonundan paylaştığı anlar dikkat çekti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
