GORA 4 GORA Hazırlığındaki Cem Yılmaz'dan Kas Şov!

GORA 4 GORA Hazırlığındaki Cem Yılmaz'dan Kas Şov!

21.02.2026 - 17:29

Türk sinemasının en ikonik karakterlerinden Arif, yıllar sonra yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Cem Yılmaz, merakla beklenen GORA 4 GORA öncesi bu kez esprileriyle değil, spor salonundaki performansıyla gündemde.

Türk sinemasının kült yapımlarından biri olan G.O.R.A. yıllar sonra yeni filmiyle dönüyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun süredir konuşulan “GORA 4 GORA” projesi için hazırlıklara başladı. Daha önce “A.R.O.G” ve “Arif V 216” ile aynı evreni genişleten Yılmaz, bilim kurgu ile mizahı harmanladığı GORA serisini bir kez daha beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. Çekim öncesi sürecin hızlandığı konuşulurken, hayranların şimdiden yeni filmle ilgili merakı arttı.

Yeni film öncesi sadece senaryo değil, fiziksel hazırlık da gündemde! Cem Yılmaz’ın spor salonundan paylaştığı anlar dikkat çekti.

