Ali Biçim'in Kardeşi Eda Biçim'in Son Paylaşımında Kendall Jenner'la Benzerliği Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
20.02.2026 - 13:15

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Ali Biçim, bu kez kendi paylaşımlarıyla değil, kardeşiyle gündeme geldi. Biçim’in kardeşi Eda Biçim, sosyal medya hesabından paylaştığı bir kareyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafın yayılmasının ardından yorumlar peş peşe gelirken, birçok kullanıcı Eda Biçim’i Kendall Jenner'a benzetti.

Sosyal medyada her paylaşımıyla dikkat çeken Eda Biçim, son dönemde özellikle Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Öte yandan Ali Biçim ise sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. YouTube ve dijital platformlarda ürettiği eğlenceli içeriklerle tanınan Biçim; mizah anlayışı, enerjisi ve projeleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

Ali Biçim'in kardeşi Eda Biçim de sosyal medyadaki pozlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor. Eda Biçim kısa sürede edindiği takipçi kitlesiyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

Son paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları Eda Biçim'i dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzetti.

Ali Biçim’in kardeşi Eda Biçim, son paylaştığı fotoğrafla adeta yorum yağmuruna tutuldu. Kısa sürede yayılan karede Eda Biçim Kendall Jenner'a benzetildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
