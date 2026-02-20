Ali Biçim'in Kardeşi Eda Biçim'in Son Paylaşımında Kendall Jenner'la Benzerliği Dikkat Çekti!
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Ali Biçim, bu kez kendi paylaşımlarıyla değil, kardeşiyle gündeme geldi. Biçim’in kardeşi Eda Biçim, sosyal medya hesabından paylaştığı bir kareyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafın yayılmasının ardından yorumlar peş peşe gelirken, birçok kullanıcı Eda Biçim’i Kendall Jenner'a benzetti.
Sosyal medyada her paylaşımıyla dikkat çeken Eda Biçim, son dönemde özellikle Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor.
Son paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları Eda Biçim'i dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzetti.
