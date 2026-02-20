onedio
Mehmet Ali Erbil'in Eşi Gülseren Ceylan'dan Ramazan'ın İlk Günü Tesettürlü Paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in Eşi Gülseren Ceylan'dan Ramazan'ın İlk Günü Tesettürlü Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2026 - 11:26

Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı ilişki ve son dönemdeki barışma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülseren Ceylan, bu kez Ramazan ayının gelişiyle yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Instagram hesabından tesettüre girdiği kareleri paylaşan Ceylan, gönderisinin altına düştüğü notla dikkat çekti.

Türk televizyonlarının efsane isimlerinden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz Ağustos’ta uzun süredir birlikte olduğu ve kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile Yeniköy’de sade bir törenle dünyaevine girdi.

Evlilikleri başta magazin camiası tarafından ilgiyle takip edilirken, 3,5 ay gibi kısa bir sürede boşanma iddiaları gündeme geldi. Aralarındaki yaş farkı ve sık sık yaşanan fikir ayrılıklarının evlilikte krize yol açtığı öne sürülmüştü.

Ancak çift, bu ayrılık kararı sonrası ilişkilerine yeniden şans vermeye karar verdi. Birlikte katıldıkları TikTok canlı yayınında hem Ceylan hem Erbil, boşanma kararından vazgeçtiklerini ve evliliklerine devam edeceklerini ifade etti.

Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı inişli çıkışlı evliliği ve son dönemdeki barışma haberleriyle konuşulan Ceylan, Ramazan ayının ilk günü yaptığı tesettürlü paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tesettüre giren Ceylan, paylaşımlarının altına, 'Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi' notunu ekledi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
