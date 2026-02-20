Mehmet Ali Erbil'in Eşi Gülseren Ceylan'dan Ramazan'ın İlk Günü Tesettürlü Paylaşım
Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı ilişki ve son dönemdeki barışma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülseren Ceylan, bu kez Ramazan ayının gelişiyle yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Instagram hesabından tesettüre girdiği kareleri paylaşan Ceylan, gönderisinin altına düştüğü notla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarının efsane isimlerinden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz Ağustos’ta uzun süredir birlikte olduğu ve kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile Yeniköy’de sade bir törenle dünyaevine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı inişli çıkışlı evliliği ve son dönemdeki barışma haberleriyle konuşulan Ceylan, Ramazan ayının ilk günü yaptığı tesettürlü paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın