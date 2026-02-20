onedio
Nükhet Duru'dan Beren Saat'in İngilizce Şarkısına Destek!

Nükhet Duru'dan Beren Saat'in İngilizce Şarkısına Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2026 - 10:30

Oyunculuk kariyeriyle yıllardır ekranların en güçlü kadın karakterlerine hayat veren Beren Saat, bu kez müzik dünyasındaki adımıyla gündemde. Yayımladığı yeni şarkısıyla sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşen Saat’e, müzik camiasından dikkat çeken bir destek geldi. Türk müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru oyuncuya övgü yağdırdı.

Magazin gündeminin merak edilen isimlerinden Beren Saat, müzik dünyasına adım atarak yeni şarkısı "CapitaliZoo" ile dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Magazin gündeminin merak edilen isimlerinden Beren Saat, müzik dünyasına adım atarak yeni şarkısı “CapitaliZoo” ile dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Yıllar boyunca oyunculuğuyla ekranların en güçlü kadın karakterlerine hayat veren Beren Saat, müzik kariyerine ilk adımı atmış durumda. Daha önce katıldığı televizyon programlarında seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Saat, özellikle Ferhat Göçer ile yıllar önce yaptığı düetle daha o zamanlardan dikkatleri üzerine çekmişti.

Son olarak yayımladığı CapitaliZoo ile müzik dünyasına adım atan Beren Saat, bu şarkıyla hem sistemi eleştiren sözleri hem de farklı tarzıyla gündem oldu.

Şarkı hem övgü hem eleştiriyle konuşulurken, müzik camiasından da pek çok yorum geldi.

Bu isimlerden biri de Türk müziğinin efsane seslerinden Nükhet Duru oldu. Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beren Saat’e destek verdi

