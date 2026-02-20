Nükhet Duru'dan Beren Saat'in İngilizce Şarkısına Destek!
Oyunculuk kariyeriyle yıllardır ekranların en güçlü kadın karakterlerine hayat veren Beren Saat, bu kez müzik dünyasındaki adımıyla gündemde. Yayımladığı yeni şarkısıyla sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşen Saat’e, müzik camiasından dikkat çeken bir destek geldi. Türk müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru oyuncuya övgü yağdırdı.
Magazin gündeminin merak edilen isimlerinden Beren Saat, müzik dünyasına adım atarak yeni şarkısı “CapitaliZoo” ile dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı.
Bu isimlerden biri de Türk müziğinin efsane seslerinden Nükhet Duru oldu. Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beren Saat’e destek verdi
