Nükhet Duru'dan Beren Saat'in İngilizce Şarkısına Destek!

Yıllar boyunca oyunculuğuyla ekranların en güçlü kadın karakterlerine hayat veren Beren Saat, müzik kariyerine ilk adımı atmış durumda. Daha önce katıldığı televizyon programlarında seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Saat, özellikle Ferhat Göçer ile yıllar önce yaptığı düetle daha o zamanlardan dikkatleri üzerine çekmişti.

Son olarak yayımladığı CapitaliZoo ile müzik dünyasına adım atan Beren Saat, bu şarkıyla hem sistemi eleştiren sözleri hem de farklı tarzıyla gündem oldu.

Şarkı hem övgü hem eleştiriyle konuşulurken, müzik camiasından da pek çok yorum geldi.