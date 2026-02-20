onedio
Ünlü Model Rosie Huntington-Whiteley’nin Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
20.02.2026 - 09:32

Yıllardır hem podyumların hem de kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rosie Huntington-Whiteley, bu kez özel hayatıyla değil değişen görünümüyle gündemde. Jason Statham’la olan uzun soluklu ilişkisiyle sık sık konuşulan ünlü modelin son görüntüleri sosyal medyada adeta mercek altına alındı.

Victoria’s Secret günlerinden bu yana moda dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rosie Huntington-Whiteley, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Uzun yıllardır aksiyon filmlerinin karizmatik yıldızı Jason Statham ile birlikte olan ünlü model, Hollywood’un en sağlam ilişkilerinden birini yaşıyor desek abartmış olmayız.

2010 yılında başlayan ilişkileri, zaman içinde nişanla taçlanmış; çift 2017’de ilk çocuklarını, 2022’de ise ikinci çocuklarını kucaklarına almıştı. Gözlerden uzak ama güçlü bir birliktelik sürdüren ikili, kırmızı halı görünümleriyle dikkatleri üzerine topluyor.

Gelelim son günlerin en çok konuşulan detayına… Rosie Huntington-Whiteley’nin son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Yüz hatlarının daha keskin ve dolgun görünmesi, bazı kullanıcıların “estetik mi yaptırdı?” sorusunu sormasına neden oldu.

Ünlü modelin özellikle yanaklarının daha belirgin ve alın bölgesinin neredeyse mimiksiz görünmesi, estetik iddialarını alevlendirdi.

