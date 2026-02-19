Bir Kullanıcının Oyuncu Cemre Baysel'e Benzerliği Gündem Oldu!
Sosyal medya bu kez şaşırtan bir benzerliği konuşuyor. Paylaşılan bir videonun ardından birçok kullanıcı, o ismi ünlü oyuncu Cemre Baysel sandı. Yüz hatları, bakışları ve mimikleriyle dikkat çeken bir kullanıcının Cemre Baysel’e olan benzerliği kısa sürede gündem oldu.
Son dönemin parlayan yıldızlarından Cemre Baysel, hem ekran projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Bu kez gündemin merkezinde, ünlü oyuncu Cemre Baysel’e olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çeken bir kullanıcı var.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
o zaten
Cemre baysel bu kadar benzemiyor Cemre baysel'e 😄