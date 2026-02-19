onedio
Bir Kullanıcının Oyuncu Cemre Baysel'e Benzerliği Gündem Oldu!

Bir Kullanıcının Oyuncu Cemre Baysel'e Benzerliği Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2026 - 15:34

Sosyal medya bu kez şaşırtan bir benzerliği konuşuyor. Paylaşılan bir videonun ardından birçok kullanıcı, o ismi ünlü oyuncu Cemre Baysel sandı. Yüz hatları, bakışları ve mimikleriyle dikkat çeken bir kullanıcının Cemre Baysel’e olan benzerliği kısa sürede gündem oldu.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Cemre Baysel, hem ekran projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Cemre Baysel, hem ekran projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Cemre Baysel, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı ve kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. İlk çıkışını Yeşil Deniz dizisiyle yapan oyuncu, ardından Payitaht: Abdülhamid ve Ramo gibi yapımlarda yer aldı.

Asıl büyük çıkışını ise romantik komedi türündeki Baht Oyunu ile yakaladı. Buradaki performansı sayesinde günümüzün en çok konuşulan kadın oyuncularından biri oldu.

Genç yaşına rağmen rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Baysel, son projeleri ve Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşuluyor.

2024’te NOW TV’de ekrana gelen Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… ile başrolde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Baysel, 2025’te Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep Candan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Bu kez gündemin merkezinde, ünlü oyuncu Cemre Baysel’e olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çeken bir kullanıcı var.

Magazin Editörü
Kedi Oyuncağı

Adana’da şalgam suyu üretimi yapılan fabrikada çalışan 22 yaşındaki işçi, havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek yaşamını yitirdi

Emre Keskin

o zaten

Zena Bozkurt

Cemre baysel bu kadar benzemiyor Cemre baysel'e 😄