Bir Kullanıcının Oyuncu Cemre Baysel'e Benzerliği Gündem Oldu!

Cemre Baysel, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı ve kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. İlk çıkışını Yeşil Deniz dizisiyle yapan oyuncu, ardından Payitaht: Abdülhamid ve Ramo gibi yapımlarda yer aldı.

Asıl büyük çıkışını ise romantik komedi türündeki Baht Oyunu ile yakaladı. Buradaki performansı sayesinde günümüzün en çok konuşulan kadın oyuncularından biri oldu.

Genç yaşına rağmen rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Baysel, son projeleri ve Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşuluyor.

2024’te NOW TV’de ekrana gelen Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… ile başrolde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Baysel, 2025’te Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep Candan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.