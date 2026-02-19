onedio
Yasemin Ergene'nin Sır Gibi Sakladığı Kızı Emine'nin Yüzü İlk Kez Net Gözüktü

Ecem Dalgıçoğlu
19.02.2026 - 12:42

Cemiyet hayatının en merak edilen isimlerinden Yasemin Ergene’nin yıllardır yüzünü sır gibi sakladığı kızı Emine, 14 yaşına basmasıyla birlikte ilk kez bu kadar net şekilde görüntülendi. Bugüne dek kameralardan özellikle uzak tutulan Emine’nin son hali @gazetemagazin'den Umut Enver tarafından görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Emine'nin güzelliği büyüledi.

Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden biri olan Yasemin Ergene, bu kez yıllardır büyük bir titizlikle kameralardan uzak tuttuğu kızı Emine ile gündeme oturdu.

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, 2011 yılında evlendikten sonra aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Çift, evliliklerinin ardından ilk kızları Emine Özilhan’ı 2012 yılında kucaklarına aldı. Anne olduktan sonra oyunculuğu tamamen bırakan Yasemin Ergene, sosyal hayatını daha sakin bir tempoya çekmişti.

Aile 2015 yılında ikinci kez mutluluk yaşadı ve kızları Ela Özilhan dünyaya geldi. İki kızını da medyadan uzak büyütmeyi tercih eden Ergene, çocuklarının görüntülenmemesi konusunda her zaman oldukça hassas davrandı.

Ancak doğum günü paylaşımları ve Etiler’de objektiflere yansıyan sürpriz kareler sosyal medyada “annesinin kopyası” yorumlarını peş peşe getirdi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gün Etiler’de bir bakım merkezinden çıkarken görüntülenen Yasemin Ergene'nin kızı Emine Özilhan ilk kez bu kadar net şekilde kameralara yansıdı.

