Yasemin Ergene'nin Sır Gibi Sakladığı Kızı Emine'nin Yüzü İlk Kez Net Gözüktü
Cemiyet hayatının en merak edilen isimlerinden Yasemin Ergene’nin yıllardır yüzünü sır gibi sakladığı kızı Emine, 14 yaşına basmasıyla birlikte ilk kez bu kadar net şekilde görüntülendi. Bugüne dek kameralardan özellikle uzak tutulan Emine’nin son hali @gazetemagazin'den Umut Enver tarafından görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Emine'nin güzelliği büyüledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden biri olan Yasemin Ergene, bu kez yıllardır büyük bir titizlikle kameralardan uzak tuttuğu kızı Emine ile gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün Etiler’de bir bakım merkezinden çıkarken görüntülenen Yasemin Ergene'nin kızı Emine Özilhan ilk kez bu kadar net şekilde kameralara yansıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın