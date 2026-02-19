onedio
Akıma Katılan Merve Boluğur Erkek Seçimlerini Tiye Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2026 - 10:00

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla her dönem magazin gündeminde kalmayı başaran Merve Boluğur, bu kez kendisiyle dalga geçtiği esprili paylaşımıyla dikkat çekti. Aşk hayatı, özellikle Murat Dalkılıç ile yaptığı evlilik ve ardından gelen boşanmayla uzun süre konuşulan Boluğur, geçmiş ilişkilerine gönderme yapan paylaşımıyla kendini tiye aldı.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Merve Boluğur, yıllardır magazin gündeminin en merak edilen isimlerinden biri.

Özellikle Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişki ve kısa süren evliliği, hafızalara kazınan başlıklardan oldu. 2015’te evlenen çift, yoğun iş temposu ve yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle 2017’de yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından Boluğur, özel hayatını daha gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, aşk hayatına dair her ipucu sosyal medyada anında gündem olmayı sürdürdü.

Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur, bu kez kendisini tiye aldığı esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
