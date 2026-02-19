Akıma Katılan Merve Boluğur Erkek Seçimlerini Tiye Aldı!
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla her dönem magazin gündeminde kalmayı başaran Merve Boluğur, bu kez kendisiyle dalga geçtiği esprili paylaşımıyla dikkat çekti. Aşk hayatı, özellikle Murat Dalkılıç ile yaptığı evlilik ve ardından gelen boşanmayla uzun süre konuşulan Boluğur, geçmiş ilişkilerine gönderme yapan paylaşımıyla kendini tiye aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Merve Boluğur, yıllardır magazin gündeminin en merak edilen isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur, bu kez kendisini tiye aldığı esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın