Metin Akpınar’ın Biyolojik Kızı Duygu Nebioğlu'nun Babasına Açtığı Tazminat Davası Sonuçlandı

Ecem Dalgıçoğlu
18.02.2026 - 15:36

Ünlü sanatçı Metin Akpınar ile biyolojik kızı olduğu iki yıl önce mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu arasında yıllardır süren manevi tazminat davasında karar çıktı.

Ünlü oyuncu Metin Akpınar ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu’nun yıllardır süren tazminat davası sonuçlandı.

Oyuncu Metin Akpınar’ın, 1980’li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, daha önce açtığı babalık davasını kazanmış, ardından da “babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği” gerekçesiyle 10 milyon TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

Dava, Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu DNA testi ve mahkeme kararıyla tescil edildikten sonra gündeme geldi.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu’nun manevi tazminat talebiyle açtığı davada karar çıktı.

