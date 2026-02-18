Metin Akpınar’ın Biyolojik Kızı Duygu Nebioğlu'nun Babasına Açtığı Tazminat Davası Sonuçlandı
Ünlü sanatçı Metin Akpınar ile biyolojik kızı olduğu iki yıl önce mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu arasında yıllardır süren manevi tazminat davasında karar çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Metin Akpınar ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu’nun yıllardır süren tazminat davası sonuçlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu’nun manevi tazminat talebiyle açtığı davada karar çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın