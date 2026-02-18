onedio
Oyuncu Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
18.02.2026 - 14:35

Oyuncu Emre Kıvılcım, bir süredir birlikte olduğu Yulduz Rajabova ile evlendi. Nişan haberinin ardından gelen bu mutlu gelişme, çiftin yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle taçlandı.

Kariyerine hız kesmeden devam eden Emre Kıvılcım, özellikle dönem ve aksiyon projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyuncu Emre Kıvılcım, kariyerine televizyon dizileriyle adım attı ve özellikle Elif dizisinde canlandırdığı Selim Emiroğlu karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından, Adı: Zehra ile ekran yolculuğunu sürdürdü; asıl büyük çıkışını ise tarihi yapım Bozkır Arslanı Celaleddin’de hayat verdiği Celâleddin Harezmşah rolüyle yaptı.

Emre Kıvılcım, sevgilisi Yulduz Rajabova'yla 15 Şubat 2026 tarihinde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Bir süredir gözlerden uzak ama sağlam adımlarla ilerleyen ilişkilerini resmiyete taşıyan çift, aile arasında gerçekleşen nikâhla evlendi.

@blogyagmuru'nun yaptığı paylaşıma göre, oyuncu Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova evlendi.

