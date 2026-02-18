Oyuncu Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova Evlendi!
Oyuncu Emre Kıvılcım, bir süredir birlikte olduğu Yulduz Rajabova ile evlendi. Nişan haberinin ardından gelen bu mutlu gelişme, çiftin yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle taçlandı.
Kariyerine hız kesmeden devam eden Emre Kıvılcım, özellikle dönem ve aksiyon projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Bir süredir gözlerden uzak ama sağlam adımlarla ilerleyen ilişkilerini resmiyete taşıyan çift, aile arasında gerçekleşen nikâhla evlendi.
