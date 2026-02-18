onedio
Ufuk Özkan'ın Karaciğer Nakli Sürecinde 14 Yıl Sonra Duygulandıran Tesadüf

18.02.2026 - 11:35

Karaciğer nakli süreciyle hayata yeniden tutunan Ufuk Özkan, bu kez sağlık mücadelesiyle değil, anlattığı hikayeyle gündeme geldi. Özkan, yaklaşık 14 yıl önce eğitimine destek verdiği bir öğrencinin, nakil ameliyatı sırasında karşısına çıktığını açıkladı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirmişti.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirmişti.

Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan oyuncu, doktorların kararıyla karaciğer nakli olmak zorunda kaldı. Zorlu geçen süreç sonrası sağlığına kavuşma yolunda önemli bir adım atan Özkan’ın anlattıkları ise herkesi duygulandırdı.

Sürecin en dikkat çeken detayı ise bugün Ufuk Özkan'ın yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.

