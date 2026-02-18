Ufuk Özkan'ın Karaciğer Nakli Sürecinde 14 Yıl Sonra Duygulandıran Tesadüf
Karaciğer nakli süreciyle hayata yeniden tutunan Ufuk Özkan, bu kez sağlık mücadelesiyle değil, anlattığı hikayeyle gündeme geldi. Özkan, yaklaşık 14 yıl önce eğitimine destek verdiği bir öğrencinin, nakil ameliyatı sırasında karşısına çıktığını açıkladı.
Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirmişti.
Sürecin en dikkat çeken detayı ise bugün Ufuk Özkan'ın yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.
