Transformers Serisinin Yıldızı Shia LaBeouf'un Son Durumu Görenleri Endişelendirdi
Hollywood’un en yetenekli ama bir o kadar da çalkantılı isimlerinden Shia LaBeouf, bu kez New Orleans’taki kutlamalarda yaşanan bir kavga ile gündeme geldi. Renkli geçmesi beklenen gece, kısa sürede tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrılırken, yaşananlar kameralara da yansıdı.
Shia LaBeouf, Even Stevens’ten Transformers‘a kadar uzanan başarılı kariyerinin yanı sıra, zaman zaman kontrolden çıkan davranışlarıyla da medyada sıkça yer bulmuştu.
Ünlü oyuncu Shia LaBeouf, her zamanki gibi olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor!
