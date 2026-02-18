Transformers Serisinin Yıldızı Shia LaBeouf'un Son Durumu Görenleri Endişelendirdi

Hollywood’un en yetenekli ama bir o kadar da çalkantılı isimlerinden Shia LaBeouf, bu kez New Orleans’taki kutlamalarda yaşanan bir kavga ile gündeme geldi. Renkli geçmesi beklenen gece, kısa sürede tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrılırken, yaşananlar kameralara da yansıdı.