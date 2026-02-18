onedio
Transformers Serisinin Yıldızı Shia LaBeouf'un Son Durumu Görenleri Endişelendirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.02.2026 - 11:05

Hollywood’un en yetenekli ama bir o kadar da çalkantılı isimlerinden Shia LaBeouf, bu kez New Orleans’taki kutlamalarda yaşanan bir kavga ile gündeme geldi. Renkli geçmesi beklenen gece, kısa sürede tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrılırken, yaşananlar kameralara da yansıdı.

https://www.tmz.com/2026/02/17/shia-l...
Shia LaBeouf, Even Stevens’ten Transformers‘a kadar uzanan başarılı kariyerinin yanı sıra, zaman zaman kontrolden çıkan davranışlarıyla da medyada sıkça yer bulmuştu.

Son yıllarda özellikle alkol ve öfke yönetimi sorunlarıyla gündeme gelen LaBeouf, geçmişte rehabilitasyon süreçleri geçirmiş ve kişisel sorunları hakkında açık konuşmuştu. 

2026 yılı Mardi Gras kutlamalarının coşkusuyla dolu gecesde, LaBeouf şiddetli bir kavgaya karıştı.

Ünlü oyuncu Shia LaBeouf, her zamanki gibi olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor!

39 yaşındaki Hollywood yıldızı, bu kez New Orleans’ta Mardi Gras kutlamaları sırasında bir kavgaya karıştı. Bu kargaşa polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı.

Ünlü oyuncu tedavi sonrası ise polis tarafından tutuklandı ve “basit yaralama” suçlamasıyla iki ayrı dava açıldı.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
