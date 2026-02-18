onedio
Cardi B Kalçasındaki İmplantları Çıkarttıracağını Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.02.2026 - 09:31

Müzik dünyasının en sansasyonel isimlerinden Cardi B, bu kez hem sahnede yaşadığı talihsiz anla hem de yaptığı estetik açıklamalarıyla gündeme geldi. Las Vegas konserinde sahnede sandalyeden düşmesi sosyal medyada viral olurken, ünlü rapçinin turne sonrası kalçasındaki implantlardan bir kısmını aldıracağını söylemesi gündeme oturdu!

Cardi B, yalnızca şarkılarıyla değil, sahnede yaşadıklarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor.

Cardi B, yalnızca şarkılarıyla değil, sahnede yaşadıklarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor.

“Little Miss Drama Tour” turnesi kapsamında Las Vegas’ta verdiği konserde yaşadığı talihsiz düşüş, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sahnede sandalyeden geriye doğru düşen Cardi B, profesyonelliğini konuşturup performansına kaldığı yerden devam etti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Cardi B, yıllardır vücuduna yaptırdığı estetik işlemleri saklamadan anlatan ender ünlülerden.

Cardi B, yıllardır vücuduna yaptırdığı estetik işlemleri saklamadan anlatan ender ünlülerden.

Cardi B genç yaşlarında kalçasına onaysız biopolimer dolgu yaptırdığını, bunun ciddi sağlık riskleri taşıdığını ve pişmanlık duyduğunu defalarca dile getirmişti. 2022’de bu dolguların büyük bir kısmını aldıran rapçi, sonraki yıllarda da ek müdahaleler geçirdi.

Son olarak turne sırasında yaptığı açıklamada, tur biter bitmez kalçasındaki implantların/dolguların bir kısmını daha çıkartacağını söyledi. Cardi B, “Bu turdan sonra bir kısmını alıyorum” sözleriyle kararını duyurdu.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
houseof

Implant sadece dişte olur sanıyordum. Nasıl yapıyorlar popoyu kesip altına dolgu mu koyuyorlar? Bunu yaptıranlar net hastadır.