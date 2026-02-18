Cardi B Kalçasındaki İmplantları Çıkarttıracağını Açıkladı
Müzik dünyasının en sansasyonel isimlerinden Cardi B, bu kez hem sahnede yaşadığı talihsiz anla hem de yaptığı estetik açıklamalarıyla gündeme geldi. Las Vegas konserinde sahnede sandalyeden düşmesi sosyal medyada viral olurken, ünlü rapçinin turne sonrası kalçasındaki implantlardan bir kısmını aldıracağını söylemesi gündeme oturdu!
Cardi B, yalnızca şarkılarıyla değil, sahnede yaşadıklarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor.
Cardi B, yıllardır vücuduna yaptırdığı estetik işlemleri saklamadan anlatan ender ünlülerden.
Implant sadece dişte olur sanıyordum. Nasıl yapıyorlar popoyu kesip altına dolgu mu koyuyorlar? Bunu yaptıranlar net hastadır.