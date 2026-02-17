onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in İtalya'da ve Türkiye'de Düğün Yapacakları İddiası Gündem Oldu

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in İtalya'da ve Türkiye'de Düğün Yapacakları İddiası Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.02.2026 - 15:42

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile DJ ve iş insanı Faruk Sabancı arasındaki ilişki magazin gündeminde uzun süredir konuşuluyor. Çiftin birlikte vakit geçirmeleri, sosyal medyada paylaştıkları pozlar da büyük beğeni topluyor.

Şimdilerde magazinin gözde çiftlerinden olan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın evleneceği iddiası gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı’nın evlenmeye karar verdikleri ve yaz aylarında düğün yapmayı planladıkları ileri sürüldü.

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı’nın evlenmeye karar verdikleri ve yaz aylarında düğün yapmayı planladıkları ileri sürüldü.

Bir süredir göz önünde bir ilişki yaşayan çift, son dönemde haklarında çıkan iddialarla yeniden gündeme oturdu.

Yaklaşık iki senedir aşk yaşayan ikilinin İstanbul ve İtalya'da ayrı olmak üzere iki düğün yapacakları iddiası gündeme oturdu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın