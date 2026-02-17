Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in İtalya'da ve Türkiye'de Düğün Yapacakları İddiası Gündem Oldu
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile DJ ve iş insanı Faruk Sabancı arasındaki ilişki magazin gündeminde uzun süredir konuşuluyor. Çiftin birlikte vakit geçirmeleri, sosyal medyada paylaştıkları pozlar da büyük beğeni topluyor.
Şimdilerde magazinin gözde çiftlerinden olan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın evleneceği iddiası gündem oldu.
Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı’nın evlenmeye karar verdikleri ve yaz aylarında düğün yapmayı planladıkları ileri sürüldü.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
