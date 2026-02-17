onedio
Aslı Bekiroğlu’ndan 5. Ameliyat Sonrası Dikkat Çeken Paylaşım

Aslı Bekiroğlu’ndan 5. Ameliyat Sonrası Dikkat Çeken Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu
17.02.2026 - 14:15

Magazin gündemine bu kez oyunculuğuyla değil, yaşadığı zorlu sağlık süreciyle gelen Aslı Bekiroğlu, beşinci ameliyatının ardından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinin yanında son dönemde yaşadığı sağlık süreciyle de magazin gündeminde yer alıyor.

Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomları almak için planlı bir ameliyata girdi. Ancak bu rutin prosedür, beklenmedik bir komplikasyonla sonuçlandı. Miyom operasyonu sırasında doktor hatası nedeniyle bağırsağının yaklaşık 7 santimetre yanlışlıkla kesildi.

İlk ameliyat sonrası ortaya çıkan sızıntı nedeniyle Bekiroğlu tekrar operasyon geçirdi. Ardından, aralıksız süren tedavi ve komplikasyonlar nedeniyle başka ameliyatlar geçirdi.

Aslı Bekiroğlu rahim miyomu ameliyatı için girdiği ilk operasyonda doktor hatası nedeniyle bağırsağının yaklaşık 7 cm’lik bir bölümünün kesilmesi sonucu beşinci kez ameliyat masasına yattı.

5. ameliyatı sonrası evdeki dinlenme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuran isim “Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz.” dedi.

