Aslı Bekiroğlu’ndan 5. Ameliyat Sonrası Dikkat Çeken Paylaşım
Magazin gündemine bu kez oyunculuğuyla değil, yaşadığı zorlu sağlık süreciyle gelen Aslı Bekiroğlu, beşinci ameliyatının ardından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.
Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinin yanında son dönemde yaşadığı sağlık süreciyle de magazin gündeminde yer alıyor.
Aslı Bekiroğlu rahim miyomu ameliyatı için girdiği ilk operasyonda doktor hatası nedeniyle bağırsağının yaklaşık 7 cm’lik bir bölümünün kesilmesi sonucu beşinci kez ameliyat masasına yattı.
