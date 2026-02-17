onedio
Özgü Namal’ın Yıllar İçindeki Değişimi Sosyal Medyada Alkış Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
17.02.2026 - 11:55

“Hastasıyız şöyle su gibi doğal yaş alanların” yorumu eşliğinde paylaşılan Özgü Namal fotoğrafları, X’te kısa sürede övgü yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar Namal’ın yıllara yayılan duru değişimini alkışlarken, aynı başlık altında doğallığıyla öne çıkan başka oyuncular da örnek gösterildi.

Türk televizyonunun en güçlü kadın oyuncularından biri olarak hafızalara kazınan Özgü Namal, hem kariyeri hem de yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde.

Özgü Namal, geniş kitleler tarafından ilk olarak Kurtlar Vadisi’ndeki Elif karakteriyle tanındı. Ardından Hanımın Çiftliği ve Merhamet gibi projelerdeki güçlü performanslarıyla beğeni toplamıştı.

Namal, en son Kıskanmak dizisindeki rolüyle konuşulmaya başlanmış, hem oyunculuğu hem de ekranlardaki doğal görünüşü büyük beğeni toplamıştı.

X kullanıcıları, Namal’ın yıllar içindeki doğal değişimini örnek göstererek oyuncuyu övgü yağmuruna tuttu.

X kullanıcıları doğallığıyla öne çıkan oyunculara övgü yağdırdı.

