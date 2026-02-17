Özgü Namal’ın Yıllar İçindeki Değişimi Sosyal Medyada Alkış Aldı
“Hastasıyız şöyle su gibi doğal yaş alanların” yorumu eşliğinde paylaşılan Özgü Namal fotoğrafları, X’te kısa sürede övgü yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar Namal’ın yıllara yayılan duru değişimini alkışlarken, aynı başlık altında doğallığıyla öne çıkan başka oyuncular da örnek gösterildi.
Türk televizyonunun en güçlü kadın oyuncularından biri olarak hafızalara kazınan Özgü Namal, hem kariyeri hem de yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde.
X kullanıcıları, Namal’ın yıllar içindeki doğal değişimini örnek göstererek oyuncuyu övgü yağmuruna tuttu.
