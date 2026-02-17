Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin Baba Oluyor!
Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan ve Kerem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Michele Cedolin, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Cedolin, sosyal medyada paylaştığı bir video ile baba olacağını duyurdu.
Sihirli Annem’in unutulmaz yüzlerinden biri olan Michele Cedolin, özellikle dizinin ilk dönemlerinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınmıştı.
Son yıllarda sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Michele Cedolin, günlük yaşamından kesitleri ve özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
