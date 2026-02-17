onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin Baba Oluyor!

Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin Baba Oluyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.02.2026 - 08:45

Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan ve Kerem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Michele Cedolin, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Cedolin, sosyal medyada paylaştığı bir video ile baba olacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sihirli Annem’in unutulmaz yüzlerinden biri olan Michele Cedolin, özellikle dizinin ilk dönemlerinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınmıştı.

Sihirli Annem’in unutulmaz yüzlerinden biri olan Michele Cedolin, özellikle dizinin ilk dönemlerinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınmıştı.

Bir dönemin efsane yapımlarından Sihirli Annem ile hafızalara kazınan ve Kerem karakteriyle özellikle genç izleyicilerin gönlünde taht kuran Michele Cedolin, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

2000’li yıllarda ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Cedolin, bir süre oyunculuğa devam ettikten sonra kameraların önünden çekilmiş, hayatını daha sakin bir çizgide sürdürmeyi tercih etmişti. 2021 yılında evlenen Cedolin, evliliğinin ardından odağını tamamen özel hayatına ve ailesine çevirmişti.

Son yıllarda sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Michele Cedolin, günlük yaşamından kesitleri ve özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın