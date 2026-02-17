Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin Baba Oluyor!

Bir dönemin efsane yapımlarından Sihirli Annem ile hafızalara kazınan ve Kerem karakteriyle özellikle genç izleyicilerin gönlünde taht kuran Michele Cedolin, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

2000’li yıllarda ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Cedolin, bir süre oyunculuğa devam ettikten sonra kameraların önünden çekilmiş, hayatını daha sakin bir çizgide sürdürmeyi tercih etmişti. 2021 yılında evlenen Cedolin, evliliğinin ardından odağını tamamen özel hayatına ve ailesine çevirmişti.