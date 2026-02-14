onedio
Beren Saat'in Yıllar Önce Ferhat Göçer'le Yaptığı Düet Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
14.02.2026 - 14:45

Oyunculuktan müziğe uzanan yeni yolculuğuyla gündemde olan Beren Saat, çıkardığı yeni şarkının ardından bu kez nostaljik bir video ile konuşuluyor. Profesyonel müzik kariyerine adım atmasının hemen ardından, yıllar önce Ferhat Göçer’le birlikte şarkı söylediği görüntüler yeniden gündeme geldi.

Türk televizyon tarihine damga vuran projelerle adını zirveye yazdıran Beren Saat, kariyerine oyunculukla başlayıp zamanla farklı alanlara da göz kırpan isimlerden biri oldu.

Aşk-ı Memnu’daki Bihter performansıyla unutulmazlar arasına giren, ardından Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Atiye gibi yapımlarla uluslararası kitlelere ulaşan Saat, oyunculuk kariyerini yıllar içinde sağlamlaştırdı.

Türk televizyonunun en ikonik yüzlerinden biri olan Beren Saat, bu kez bambaşka bir alanda adından söz ettiriyor. Yıllarca oyunculuğuyla hafızalara kazınan Saat, şimdi müzik dünyasına attığı adımla gündemde.

Oyunculuk kariyerinin ardından müzik dünyasına adım atan Beren Saat, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk İngilizce single’ı “CapitaliZoo”yu resmen yayınladı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Oyunculuğuyla uzun yıllardır ekranlarda izlediğimiz Saat’in, yıllar önce Ferhat Göçer ile yaptığı bir düet ortaya çıktı.

