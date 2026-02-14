Beren Saat'in Yıllar Önce Ferhat Göçer'le Yaptığı Düet Ortaya Çıktı!
Oyunculuktan müziğe uzanan yeni yolculuğuyla gündemde olan Beren Saat, çıkardığı yeni şarkının ardından bu kez nostaljik bir video ile konuşuluyor. Profesyonel müzik kariyerine adım atmasının hemen ardından, yıllar önce Ferhat Göçer’le birlikte şarkı söylediği görüntüler yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihine damga vuran projelerle adını zirveye yazdıran Beren Saat, kariyerine oyunculukla başlayıp zamanla farklı alanlara da göz kırpan isimlerden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğuyla uzun yıllardır ekranlarda izlediğimiz Saat’in, yıllar önce Ferhat Göçer ile yaptığı bir düet ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın