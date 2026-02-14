Ünlü İsimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü Paylaşımları
Aşkın en görünür olduğu günlerden biri geldi çattı! 💘 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sosyal medya adeta kalpler, güller, mum ışıkları ve romantik notlarla dolup taştı. Ünlü isimler de bu özel günü es geçmedi tabii ki… Kimi aşkını bir kez daha itiraf etti, kimi romantik pozlarla sosyal medyaya damga vurdu.
Magazin dünyasında romantizm dozu bir hayli yükselmişken, biz de merak edilen o paylaşımları sizin için tek tek derledik. Bakalım kim aşkını ilan etti, kim sürpriz paylaşımlarda bulundu!
Özge Ulusoy
Sinem Kobal
Buse Terim
Kenan Doğulu
Selahattin Paşalı
Hazal Kaya
İlayda Alişan
Burak Yörük
