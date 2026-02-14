onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü İsimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü Paylaşımları

Ünlü İsimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2026 - 13:27

Aşkın en görünür olduğu günlerden biri geldi çattı! 💘 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sosyal medya adeta kalpler, güller, mum ışıkları ve romantik notlarla dolup taştı. Ünlü isimler de bu özel günü es geçmedi tabii ki… Kimi aşkını bir kez daha itiraf etti, kimi romantik pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. 

Magazin dünyasında romantizm dozu bir hayli yükselmişken, biz de merak edilen o paylaşımları sizin için tek tek derledik. Bakalım kim aşkını ilan etti, kim sürpriz paylaşımlarda bulundu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Buse Terim

Buse Terim

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Selahattin Paşalı

Selahattin Paşalı
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazal Kaya

Hazal Kaya

İlayda Alişan

İlayda Alişan

Burak Yörük

Burak Yörük

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın