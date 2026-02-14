Cem Yılmaz'ın Oğlu Kemal Yılmaz Sosyal Medyada Parfüm Yorumladı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@kems081?lang=...
Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal Yılmaz, son günlerde sosyal medyada bambaşka bir konuyla konuşuluyor. Magazin dünyasında büyüyen, gözlerden uzak ama merak edilen isimlerden biri olan Kemal’in TikTok’ta parfüm tanıtım videoları çektiği iddiası kısa sürede gündem oldu.
Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden, stand-up gösterileri ve sinema projeleriyle yıllardır gündemden düşmeyen Cem Yılmaz zaman zaman oğlu Kemal'le paylaşımlarıyla da konuşuluyor.
Sosyal medyada dolaşan videolara göre, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal’in TikTok’ta parfüm tanıtımı yaptığı iddia edildi.
