Cem Yılmaz'ın Oğlu Kemal Yılmaz Sosyal Medyada Parfüm Yorumladı!

Cem Yılmaz'ın Oğlu Kemal Yılmaz Sosyal Medyada Parfüm Yorumladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2026 - 11:01

Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal Yılmaz, son günlerde sosyal medyada bambaşka bir konuyla konuşuluyor. Magazin dünyasında büyüyen, gözlerden uzak ama merak edilen isimlerden biri olan Kemal’in TikTok’ta parfüm tanıtım videoları çektiği iddiası kısa sürede gündem oldu.

Kaynak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kems081?lang=...
Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden, stand-up gösterileri ve sinema projeleriyle yıllardır gündemden düşmeyen Cem Yılmaz zaman zaman oğlu Kemal'le paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

Cem Yılmaz’ın, Ahu Yağtu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Kemal Yılmaz, genellikle babasının paylaşımlarıyla karşımıza çıkıyor. Bir dönem magazin sayfalarında bebek halleriyle gördüğümüz Kemal, bugün 13 yaşında genç bir delikanlı.

Sosyal medyada dolaşan videolara göre, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal’in TikTok’ta parfüm tanıtımı yaptığı iddia edildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
