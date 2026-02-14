onedio
Didem Ceran’dan Yüz Nakli Operasyonun 19. Gününde Yeni Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
14.02.2026 - 08:38

Güney Kore’de geçirdiği kapsamlı estetik operasyonla uzun süredir gündemden düşmeyen Didem Ceran, bu kez ameliyatının 19. gününde yaptığı paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Süreci başından beri adım adım takipçileriyle paylaşan Ceran, son halini paylaştı.

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri şüphesiz Didem Ceran oldu.

Daha önce Survivor yarışmasıyla tanınan ve son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ceran, bu kez geçirdiği kapsamlı estetik operasyonla gündeme geldi. Özellikle operasyonu “yüz nakli” olarak ifade eden isim değişimini günden güne paylaşıyor.

Güney Kore’de uzun süren ve oldukça kapsamlı bir yüz operasyonu geçirdiğini açıklayan isim operasyonun 15 saat sürdüğünü açıklamıştı.

Çene hattının yeniden şekillendirilmesi, yüz kemiklerinin konumlandırılması, derin plan yüz germe, göz çevresi ve dudak bölgesine müdahaleler gibi işlemler geçiren isim operasyondan sonraki 19. günde yüzünün on halini paylaştı.

pisikolik

HASTA ! 😐😐

NightWolf

bunun sonunu iyi görmeyen bir tek ben miyim ?

Ömer S

Taşken ponza taşı olmuş.