Didem Ceran’dan Yüz Nakli Operasyonun 19. Gününde Yeni Paylaşım!
Güney Kore’de geçirdiği kapsamlı estetik operasyonla uzun süredir gündemden düşmeyen Didem Ceran, bu kez ameliyatının 19. gününde yaptığı paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Süreci başından beri adım adım takipçileriyle paylaşan Ceran, son halini paylaştı.
Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri şüphesiz Didem Ceran oldu.
Çene hattının yeniden şekillendirilmesi, yüz kemiklerinin konumlandırılması, derin plan yüz germe, göz çevresi ve dudak bölgesine müdahaleler gibi işlemler geçiren isim operasyondan sonraki 19. günde yüzünün on halini paylaştı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
HASTA ! 😐😐
bunun sonunu iyi görmeyen bir tek ben miyim ?
Taşken ponza taşı olmuş.