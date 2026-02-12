onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Megastar Tarkan'ın Gençlik Sırrı Ortaya Çıktı!

Megastar Tarkan'ın Gençlik Sırrı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.02.2026 - 13:42

Tarkan, 53 yaşında olmasına rağmen sahnedeki temposuyla gençlere adeta taş çıkarıyor. Saatler süren konserlerde bir an bile düşmeyen enerjisi, güçlü vokali ve dans performansıyla  kendine hayran bırakan Tarkan'ın gençlik sırrı bakın ne çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır “Megastar” unvanını sonuna kadar hak ettiğini kanıtlayan Tarkan, İstanbul konserlerinde yine enerjisiyle gündem oldu.

Yıllardır “Megastar” unvanını sonuna kadar hak ettiğini kanıtlayan Tarkan, İstanbul konserlerinde yine enerjisiyle gündem oldu.

Sahnedeki bitmeyen enerjisi bir yana, yıllardır değişmeyen görünümüyle de konuşulan Tarkan, bu kez gençlik sırrıyla gündemde. 

İstanbul konserlerinde adeta gençlere taş çıkaran performans sergileyen Megastar’ın bebek gibi cildi sosyal medyada yine olay oldu.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, katıldığı programda Tarkan’ın gençlik formülüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın