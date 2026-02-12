Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar'ın Aşkı O Hamleyle Doğrulandı!
Özel hayatını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ulaş Tuna Astepe, bu kez sosyal medya detayıyla gündeme geldi. Model ve tasarımcı İrem Haznedar’ın son paylaşımına gelen bir beğeni, aşk iddialarını alevlendirdi. Üstelik @birkahvebingıybet hesabının “beraberler” iddiası da ortalığı iyice karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen oyuncu Ulaş Tuna Astepe, son dönemde sadece Taşacak Bu Deniz’deki başarılı performansıyla değil, özel hayatıyla da magazin gündemini sallıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak şimdi iddiaları güçlendiren yeni bir detay daha ortaya çıktı: Ulaş Tuna Astepe’nin, Haznedar’ın son paylaşımını beğenmesi!
@fragmagazin’in özel haberine göre Haznedar, Trabzon dönüşü havalimanında görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın