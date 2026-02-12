Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar'ın Aşkı O Hamleyle Doğrulandı!

Uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Astepe, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek’te bir mekanda model ve tasarımcı İrem Haznedar ile görüntülendi ve bu kareler sosyal medyada hızla yayıldı.

İkilinin mekan içindeki samimi halleri, çevredekiler tarafından fark edilirken dışarı çıktıklarında basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan ikili hızla oradan ayrıldı.

İrem Haznedar’ın adı daha önce rapçi Blok3 ile anılmıştı. O dönem çıkan yakınlaşma iddiaları magazin gündeminde kısa süreli bir dalga yaratmıştı. Şimdi ise Haznedar’ın ismi bambaşka bir isimle yan yana gelmesi ayrı olay yarattı.