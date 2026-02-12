onedio
Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar'ın Aşkı O Hamleyle Doğrulandı!

Ecem Dalgıçoğlu
12.02.2026 - 11:19

Özel hayatını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ulaş Tuna Astepe, bu kez sosyal medya detayıyla gündeme geldi. Model ve tasarımcı İrem Haznedar’ın son paylaşımına gelen bir beğeni, aşk iddialarını alevlendirdi. Üstelik @birkahvebingıybet hesabının “beraberler” iddiası da ortalığı iyice karıştırdı.

Sevilen oyuncu Ulaş Tuna Astepe, son dönemde sadece Taşacak Bu Deniz’deki başarılı performansıyla değil, özel hayatıyla da magazin gündemini sallıyor.

Uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Astepe, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek’te bir mekanda model ve tasarımcı İrem Haznedar ile görüntülendi ve bu kareler sosyal medyada hızla yayıldı. 

İkilinin mekan içindeki samimi halleri, çevredekiler tarafından fark edilirken dışarı çıktıklarında basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan ikili hızla oradan ayrıldı.

İrem Haznedar’ın adı daha önce rapçi Blok3 ile anılmıştı. O dönem çıkan yakınlaşma iddiaları magazin gündeminde kısa süreli bir dalga yaratmıştı. Şimdi ise Haznedar’ın ismi bambaşka bir isimle yan yana gelmesi ayrı olay yarattı.

İkilinin gecelerde birlikte görüntülendiği o anlardan bahsetmiştik:

Ancak şimdi iddiaları güçlendiren yeni bir detay daha ortaya çıktı: Ulaş Tuna Astepe’nin, Haznedar’ın son paylaşımını beğenmesi!

Tam da bu noktada magazin hesabı @birkahvebingıybet devreye girdi ve ikilinin beraber olduğunu iddia etti.

@fragmagazin’in özel haberine göre Haznedar, Trabzon dönüşü havalimanında görüntülendi.

İddiaya göre Haznedar, yol boyunca Astepe’nin başrolünde yer aldığı “Taşacak Bu Deniz” dizisini izledi.

