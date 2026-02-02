onedio
Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe Kız Arkadaşıyla Gecelerde Yakalandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.02.2026 - 13:58

Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Adil Koçer karakteriyle adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, önceki akşam Bebek’te bir mekânda sarışın bir kadınla eğlenirken görüntülendi. Birbirlerine sarılan ve samimi halleriyle dikkat çeken çift, gazetecileri fark edince mekândan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Oyuncunun muhabirlerin sorularına verdiği şaşkın yanıt da dikkat çekti. Sarışın kadının kimliği ise kısa sürede ortaya çıktı. 

İşte detaylar…

Kaynak: Magazin Duvarı

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, son dönemde hem kariyeri hem de performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Fenomen dizideki başarısının ardından gözler bu kez oyuncunun özel hayatına çevrildi.

Uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmeyen Astepe, geçtiğimiz haziran ayında yaklaşık 6 yıl süren ilişkisini sessiz sedasız noktalamasıyla konuşulmuştu. Oyuncunun bu uzun soluklu ilişkisinin, yönetmen Cansu Baydar ile olduğu ortaya çıkmış, ayrılık sonrası Astepe bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.

Önceki akşam Trabzon’daki setinden İstanbul’a dönen Ulaş Tuna Astepe, Bebek’te bir mekânda sarışın bir kadınla görüntülendi.

Çok geçmeden mekândan çıkan sarışın güzel ise yüzünü gizleyerek soruları yanıtsız bıraktı ve taksiye binerek mekândan ayrıldı.

Genç kadının kısa süre sonra model ve tasarımcı İrem Haznedar olduğu öğrenildi. Haznedar’ın adı, bir süre önce rapçi Blok3 ile anılmıştı.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
