Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe Kız Arkadaşıyla Gecelerde Yakalandı
Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Adil Koçer karakteriyle adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, önceki akşam Bebek’te bir mekânda sarışın bir kadınla eğlenirken görüntülendi. Birbirlerine sarılan ve samimi halleriyle dikkat çeken çift, gazetecileri fark edince mekândan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Oyuncunun muhabirlerin sorularına verdiği şaşkın yanıt da dikkat çekti. Sarışın kadının kimliği ise kısa sürede ortaya çıktı.
İşte detaylar…
Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, son dönemde hem kariyeri hem de performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Önceki akşam Trabzon’daki setinden İstanbul’a dönen Ulaş Tuna Astepe, Bebek’te bir mekânda sarışın bir kadınla görüntülendi.
Çok geçmeden mekândan çıkan sarışın güzel ise yüzünü gizleyerek soruları yanıtsız bıraktı ve taksiye binerek mekândan ayrıldı.
