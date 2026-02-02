Haldun Dormen’in Torununun Doğum Günü Tartışma Yarattı, Ömer Dormen Yanıt Verdi
Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden usta tiyatrocu Haldun Dormen’in ardından ailesi yas tutmaya devam ederken, torunu Alya’nın 21. yaş kutlaması sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kullanıcı, doğum günü paylaşımının altına “Acınız kısa sürdü” şeklinde bir yorum yazdı. Dormen’in oğlu Ömer Dormen, gelen eleştirilere net ama sakin bir dille yanıt verdi.
İşte detaylar:
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Tepki çeken yorumlara, Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen sessiz kalmadı.
Ömer Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
