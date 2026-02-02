onedio
Haldun Dormen’in Torununun Doğum Günü Tartışma Yarattı, Ömer Dormen Yanıt Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.02.2026 - 13:12

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden usta tiyatrocu Haldun Dormen’in ardından ailesi yas tutmaya devam ederken, torunu Alya’nın 21. yaş kutlaması sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kullanıcı, doğum günü paylaşımının altına “Acınız kısa sürdü” şeklinde bir yorum yazdı. Dormen’in oğlu Ömer Dormen, gelen eleştirilere net ama sakin bir dille yanıt verdi.

İşte detaylar:

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından Dormen ailesi gözlerden uzak bir süreç yaşamayı tercih etmişti.

Bu süreçte usta sanatçının torunu Alya, 21. yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Kutlamaya ait kareler gazeteci Ayşe Arman tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Ancak paylaşımların altına gelen “Acınız kısa sürdü” şeklindeki yorumlar kısa sürede gündem oldu.

Tepki çeken yorumlara, Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen sessiz kalmadı.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Dormen, yaşadıkları acının hâlâ çok taze olduğunu vurguladı.

Ömer Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten böyle bir şeyi asla arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirseniz sevinirim.”

