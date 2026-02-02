Trevor Noah, Grammy Ödülleri'nde Yeni Epstein Dosyaları Üzerinden Donald Trump'la Alay Etti

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem Grammy Ödül Töreni’ni hem de Trevor Noah’ı sert sözlerle hedef aldı. Trump, töreni “en kötü ödül gecesi” olarak nitelendirirken, programın “neredeyse izlenemez” olduğunu savundu.

Ünlü komedyene yönelik ifadelerini daha da sertleştiren Trump, “Bill adına konuşamam ama ben Epstein Adası’na hiç gitmedim, yakınına bile yaklaşmadım” dedi. Kendisi hakkında bu yönde hiçbir suçlama bulunmadığını öne süren Trump, Noah için “ezik” ifadesini kullandı. Trump açıklamasının devamında hukuki tehditte bulunarak, “Bu yanlış ve iftira niteliğindeki açıklamadan sonra avukatlarımı bu zavallı, acınası, yeteneksiz sunucuya dava açmaya göndereceğim” dedi. Açıklamasını ise “Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim” sözleriyle tamamladı.