Trevor Noah, Grammy Ödülleri'nde Yeni Epstein Dosyaları Üzerinden Donald Trump'la Alay Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.02.2026 - 12:37

Bu yıl Los Angeles’ta düzenlenen Grammy Ödülleri, yalnızca kazananlarla değil sahnedeki politik göndermelerle de konuşuldu. Törenin sunuculuğunu üstlenen ünlü komedyen Trevor Noah’ın Donald Trump ve Epstein göndermesi salonda şaşkınlık yarattı. Noah’ın sahnedeki sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Trump’tan sert ve tehditkar bir yanıt geldi.

İşte detaylar:

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri, bu yıl 68. kez Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tepki ise gecikmedi.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem Grammy Ödül Töreni’ni hem de Trevor Noah’ı sert sözlerle hedef aldı. Trump, töreni “en kötü ödül gecesi” olarak nitelendirirken, programın “neredeyse izlenemez” olduğunu savundu.

Ünlü komedyene yönelik ifadelerini daha da sertleştiren Trump, “Bill adına konuşamam ama ben Epstein Adası’na hiç gitmedim, yakınına bile yaklaşmadım” dedi. Kendisi hakkında bu yönde hiçbir suçlama bulunmadığını öne süren Trump, Noah için “ezik” ifadesini kullandı. Trump açıklamasının devamında hukuki tehditte bulunarak, “Bu yanlış ve iftira niteliğindeki açıklamadan sonra avukatlarımı bu zavallı, acınası, yeteneksiz sunucuya dava açmaya göndereceğim” dedi. Açıklamasını ise “Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim” sözleriyle tamamladı.

