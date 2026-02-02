onedio
Billie Eilish'ten Grammy Gecesinde Donald Trump Yönetimine ICE Tepkisi

Gülistan Başköy
02.02.2026 - 11:45

Los Angeles’ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri, bu yıl yalnızca müzik başarılarıyla değil, sahneden verilen güçlü mesajlarla da konuşuldu. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Billie Eilish’in ödül konuşması oldu. Ünlü şarkıcı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ICE'ye, birçok insanın öldürülmesine neden olması nedeniyle küfür etti.

“Wildflower” adlı şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülüne layık görülen Billie Eilish, sahneye kardeşi ve müzik ortağı Finneas ile birlikte çıktı.

Ancak Eilish’in konuşması klasik bir teşekkür konuşmasının çok ötesine geçti. Ünlü sanatçı, ABD’nin göçmen politikalarına ve Filistin meselesine göndermede bulunan sözleriyle geceye damga vurdu. Üzerinde “ICE OUT” yazılı bir rozet taşıyan Eilish, konuşmasının daha ilk anlarında net bir duruş sergiledi.

“Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir” diyen Eilish, bu sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Gülistan Başköy
