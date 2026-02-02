Melek Mosso Eski Eşi Serkan Sağdıç’ı Anlatırken İçine İçine Ağladı
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, eski eşi Serkan Sağdıç hakkında yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Boşanmanın ardından ilk kez bu kadar açık konuşan Mosso, yaşadığı ayrılığı “bir ölüm gibi” sözleriyle tanımladı. Eski eşinin anlayışlı tavırlarından bahsederken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. “Bir daha böyle biriyle karşılaşır mıyım?” sözleri dikkat çekti.
Kaynak: İzzet Çapa & Paşa Paşa Muhabbetler
Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz Ekim ayında tek celsede ve dostane bir şekilde sonlandırmıştı.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda güzel şarkıcı ilişki şartlarıyla gündeme gelmişti.
Bu kez katıldığı İzzet Çapa programında eski eşi ve boşanma sürecine dair ilk kez bu kadar içten konuştu.

