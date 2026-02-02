onedio
Melek Mosso Eski Eşi Serkan Sağdıç’ı Anlatırken İçine İçine Ağladı

Gülistan Başköy
02.02.2026 - 08:54

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, eski eşi Serkan Sağdıç hakkında yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Boşanmanın ardından ilk kez bu kadar açık konuşan Mosso, yaşadığı ayrılığı “bir ölüm gibi” sözleriyle tanımladı. Eski eşinin anlayışlı tavırlarından bahsederken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. “Bir daha böyle biriyle karşılaşır mıyım?” sözleri dikkat çekti.

Kaynak: İzzet Çapa & Paşa Paşa Muhabbetler

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz Ekim ayında tek celsede ve dostane bir şekilde sonlandırmıştı.

Mosso boşanma sonrası sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yaparak ayrılık nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

'Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik.

Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.

Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.

Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz.

Melek Mosso & Serkan Sağdıç'

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda güzel şarkıcı ilişki şartlarıyla gündeme gelmişti.

Melek Mosso ilişkiler konusundaki bakış açısını açık açık anlattığı sözlerle sosyal medyada tartışma başlatmıştı. Kendisini zorlayacak ya da özgüvenini zedeleyecek bir ilişkiye artık asla tahammülü olmadığını söylemiş 'Hayatım boyunca kendimi geliştirmeye çalışmışım. Bakış açımı değiştirmeye çalışmışım. Okumuşum, öğrenmişim, kazancım yerinde, güzelliğim yerinde, özgüvenim yerinde. Neden birinin derdini çekeyim? Ya da neden özgüvenimi, ruhumu incitmesini izleyeyim? Asla buna izin vermem.” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

X'te bazı kullanıcılar Mosso’nun sözlerini fazla iddialı bulmuştu:

Bu kez katıldığı İzzet Çapa programında eski eşi ve boşanma sürecine dair ilk kez bu kadar içten konuştu.

