Enes Batur Hakkındaki Yakalama Kararı Sonrası Sessizliğini Bozdu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Enes Batur’un da bulunduğu 9 ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında çıkan haberler sonrası sessizliğini bozan Enes Batur, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ünlü YouTuber, soruşturmayla ilgisi olmadığını ve 25 gündür yurt dışında planlı bir çekim için bulunduğunu söyledi.
İşte detaylar:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isme operasyon düzenlendi.
Hakkındaki haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Batur, soruşturmanın içeriğine dair net bir bilgisi olmadığını ifade etti.
