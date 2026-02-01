Enes Batur Hakkındaki Yakalama Kararı Sonrası Sessizliğini Bozdu

Ünlü YouTuber açıklamasında, yaklaşık 25 gündür yurt dışında olduğunu ve bunun tamamen önceden planlanmış bir sosyal medya içerik çekimi kapsamında gerçekleştiğini vurguladı. Enes Batur, bu sürecin soruşturmayla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını belirterek, planlandığı şekilde Türkiye’ye döneceğini söyledi:

'Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim.

Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım.

Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.

Saygılarımla,

Enes Batur'