Enes Batur Hakkındaki Yakalama Kararı Sonrası Sessizliğini Bozdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.02.2026 - 16:53

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Enes Batur’un da bulunduğu 9 ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında çıkan haberler sonrası sessizliğini bozan Enes Batur, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ünlü YouTuber, soruşturmayla ilgisi olmadığını ve 25 gündür yurt dışında planlı bir çekim için bulunduğunu söyledi. 

İşte detaylar:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isme operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal’ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında ise yurt dışında bulundukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan isimler arasında Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Çağrı Taner ve Ecenaz Üçer gibi sosyal medya ve televizyon dünyasından tanınan isimler yer aldı.

Gelişmelerin ardından Enes Batur, sosyal medya hesabından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı.

Hakkındaki haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirten Batur, soruşturmanın içeriğine dair net bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Ünlü YouTuber açıklamasında, yaklaşık 25 gündür yurt dışında olduğunu ve bunun tamamen önceden planlanmış bir sosyal medya içerik çekimi kapsamında gerçekleştiğini vurguladı. Enes Batur, bu sürecin soruşturmayla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını belirterek, planlandığı şekilde Türkiye’ye döneceğini söyledi:

'Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim.

Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım.

Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.

Saygılarımla,

Enes Batur'

