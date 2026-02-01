Acılarla Büyüyüp Yıldızlaşan Fatih Ürek’in Hayatından Bilmediğiniz Detayları Anlatıyoruz
Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen ismi Fatih Ürek, 59 yaşında hayata veda etti. Ürek’in vefatının ardından, sahnedeki neşesinin ardında saklanan zorlu hayat hikayesi yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta çalışmaya başlayan, şiddet ve yoksullukla büyüyen sanatçı, tiyatro ve müzikle hayata tutundu.
Gelin gazinolardan televizyon stüdyolarına uzanan yolculuğuna birlikte bakalım:
Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Ürek, yaklaşık üç aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Fatih Ürek’in hayatı, sahnedeki enerjisinin aksine oldukça zorlu geçti.
Henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa’ya göç eden Ürek’in hayatı burada daha da zorlaştı.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle Fatih Ürek, henüz 6 yaşındayken çalışmaya başladı.
Bu zorlu hayatın içinde tiyatro, onun için bir kaçış kapısı oldu.
Ancak bu süreç evde yeni sorunları da beraberinde getirdi.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda figüran kadrosuna girdi.
Fatih Ürek’in hayatı, şarkıcılığa olmaya karar vermesiyle bambaşka bir yöne evrildi.
2008 yılında, 13 yıllık aranın ardından çıkardığı albümde yer alan “Hadi Hadi” ve “Sus” şarkıları müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.
2018-2020 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan “Gelinim Mutfakta”, ardından “Kuaförüm Sensin” ve “Gelin Görümce” programlarıyla televizyon kariyerini sürdürdü.
