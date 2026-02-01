Acılarla Büyüyüp Yıldızlaşan Fatih Ürek’in Hayatından Bilmediğiniz Detayları Anlatıyoruz

1966 yılında Erzurum’da, fabrika işçisi Şerafettin Ürek’in dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Üç kız çocuktan sonra doğduğu için ailesi tarafından “erkek evlat” sevinciyle karşılandı. Babasının bu mutlulukla 40 büyükbaş hayvan kestirdiği ve annesinin ise rüyasında Fatih Sultan Mehmet’i gördüğünü söyleyerek oğluna bu ismi verdiği söyleniyor. Bu nedenle Fatih Ürek’in göbek adı “Sultan Mehmet” oldu.