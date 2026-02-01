950 Milyon Dolarlık Servetin Sahibi Ali Sabancı Çocukken Kaçak İthal Olta Sattığını İtiraf Etti
Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer alan ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, bu kez çocukluğuna dair anlattığı bir anıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda “geçinemiyorum” sözleriyle tartışma yaratan Sabancı, bu kez 10 yaşındayken Yeniköy’de yalıda yaşadığı halde sahilde kaçak ithal balık oltası sattığını anlattı.
Kaynak: Duygu Demirdağ- YouTube
Yaklaşık 950 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zenginleri listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.
“Bunu kendimi acındırmak için anlatmıyorum” diyerek sözlerine başlayan Sabancı, o yıllarda villalarının denize çok yakın olduğunu, karşıya geçip rıhtımda olta sattığını anlattı.

