950 Milyon Dolarlık Servetin Sahibi Ali Sabancı Çocukken Kaçak İthal Olta Sattığını İtiraf Etti

Fast Company Türkiye’nin düzenlediği CEO Council etkinliğinde “Herkesin maddi emelleri var. Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum.” sözleriyle dikkat çeken Sabancı, bu kez çocukluk yıllarına dair anlattığı hikayeyle sosyal medyada konuşuldu.

Ali Sabancı, Duygu Demirdağ’ın YouTube programına konuk oldu. Programda iş hayatına bakışının aslında çok küçük yaşlarda şekillendiğini anlatan Sabancı, 10 yaşındayken Yeniköy’de yalıya yakın bir evde yaşamasına rağmen yaz aylarında sahilde balık oltası sattığını söyledi.