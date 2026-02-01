onedio
950 Milyon Dolarlık Servetin Sahibi Ali Sabancı Çocukken Kaçak İthal Olta Sattığını İtiraf Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.02.2026 - 12:39

Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer alan ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, bu kez çocukluğuna dair anlattığı bir anıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda “geçinemiyorum” sözleriyle tartışma yaratan Sabancı, bu kez 10 yaşındayken Yeniköy’de yalıda yaşadığı halde sahilde kaçak ithal balık oltası sattığını anlattı.

İşte detaylar:

Yaklaşık 950 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zenginleri listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Fast Company Türkiye’nin düzenlediği CEO Council etkinliğinde “Herkesin maddi emelleri var. Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum.” sözleriyle dikkat çeken Sabancı, bu kez çocukluk yıllarına dair anlattığı hikayeyle sosyal medyada konuşuldu.

Ali Sabancı, Duygu Demirdağ’ın YouTube programına konuk oldu. Programda iş hayatına bakışının aslında çok küçük yaşlarda şekillendiğini anlatan Sabancı, 10 yaşındayken Yeniköy’de yalıya yakın bir evde yaşamasına rağmen yaz aylarında sahilde balık oltası sattığını söyledi.

“Bunu kendimi acındırmak için anlatmıyorum” diyerek sözlerine başlayan Sabancı, o yıllarda villalarının denize çok yakın olduğunu, karşıya geçip rıhtımda olta sattığını anlattı.

