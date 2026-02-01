onedio
Fatih Ürek'in Yıllar Önce Yazdığı Vasiyeti Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.02.2026 - 09:34

15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’ten acı haber geldi. 107 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 59 yaşındaki sanatçı, Sarıyer’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ürek’in vefatının ardından yıllar önce açıkladığı vasiyet yeniden gündeme geldi. Ünlü isim, kendi adına bir okul yaptırmayı en büyük hayali olarak anlatmıştı. 

İşte detaylar:

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde aniden fenalaşmasının ardından kalp krizi teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Uzun süredir tedavisi devam eden sanatçıdan, 107 gün sonra acı haber geldi. Fatih Ürek, Sarıyer’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, 'Fatih Ürek’in durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış, ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş ve saat 20.30’da hayatını kaybetmiştir. Fatih Ürek’e Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Ürek’in vefat haberi, sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili umutlu bekleyiş sürerken gelen haber, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. 

Menajeri Mert Siliv de açıklamasında '20 yıllık dostumu ve aynı zamanda menajerlik yaptığım çok kıymetli sanatçı Fatih Ürek'i, 4 buçuk aylık uğraştığımız süreçten sonra kaybettik.' sözlerini kullandı.

Vefatının ardından Fatih Ürek’in daha önce katıldığı bir programda dile getirdiği vasiyeti yeniden konuşulmaya başlandı.

Ünlü sanatçı, o programda “Vasiyetimi bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba” sözleriyle en büyük hayalini paylaşmıştı.

