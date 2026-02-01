Fatih Ürek'in Yıllar Önce Yazdığı Vasiyeti Ortaya Çıktı

Ünlü sanatçı, o programda “Vasiyetimi bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba” sözleriyle en büyük hayalini paylaşmıştı.