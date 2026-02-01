Fatih Ürek'in Yıllar Önce Yazdığı Vasiyeti Ortaya Çıktı
15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’ten acı haber geldi. 107 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 59 yaşındaki sanatçı, Sarıyer’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ürek’in vefatının ardından yıllar önce açıkladığı vasiyet yeniden gündeme geldi. Ünlü isim, kendi adına bir okul yaptırmayı en büyük hayali olarak anlatmıştı.
İşte detaylar:
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde aniden fenalaşmasının ardından kalp krizi teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Ürek’in vefat haberi, sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Vefatının ardından Fatih Ürek’in daha önce katıldığı bir programda dile getirdiği vasiyeti yeniden konuşulmaya başlandı.
