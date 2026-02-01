onedio
Taze Gelin Yasemin Kay Allen'den Sessiz Sedasız Evlendiği Erdal Kaya ile Nikah Sonrası İlk Romantik Poz

Gülistan Başköy
01.02.2026 - 08:55

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ve 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Bir ayrı bir barışık yaşayan ikili sonunda muratlarına ererken son olarak nikah sonrası ilk kez görüntülendiler. 

Gelin detaylara birlikte bakalım:

'Kavak Yelleri', 'Arka Sokaklar', 'Merhamet' gibi dizilerde rol alan oyuncu Yasemin Kay Allen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazinin yakın takibinde olan isimlerden.

36 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, uzun süre önce gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemiş ayrılık kararı almıştı. Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan ve fotoğrafları silen ikilinin bağlarını kopardıkları düşünülürken bir süre sonra yeniden bir araya geldiler. 

Allen, kısa bir süre sonra da bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız bir şekilde evlendiğini duyurdu. Mutlu haberi sosyal medyada nikah fotoğraflarıyla veren güzel oyuncuya tebrik mesajları yağdı. Sosyal medya kullanıcıları da nikah karelerine yorum yapmadan geçmedi.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak çiftten nikah sonrası ilk kare geldi.

Yasemin Kay Allen ve eşi Erdal Kaya, nikah sonrası mutluluk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Çiçeği burnunda çift geçtiğimiz saatlerde bir mekanda el ele pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

