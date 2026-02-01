Taze Gelin Yasemin Kay Allen'den Sessiz Sedasız Evlendiği Erdal Kaya ile Nikah Sonrası İlk Romantik Poz

36 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, uzun süre önce gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemiş ayrılık kararı almıştı. Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan ve fotoğrafları silen ikilinin bağlarını kopardıkları düşünülürken bir süre sonra yeniden bir araya geldiler.

Allen, kısa bir süre sonra da bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız bir şekilde evlendiğini duyurdu. Mutlu haberi sosyal medyada nikah fotoğraflarıyla veren güzel oyuncuya tebrik mesajları yağdı. Sosyal medya kullanıcıları da nikah karelerine yorum yapmadan geçmedi.