Fırtınalı Aşklarını Evlilikle Taçlandıran Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya’nın Düğün Karelerine Yorum Yağdı
Herkes ayrıldıklarını sanıyordu ama gerçek bambaşka çıktı. Yasemin Kay Allen, bir süredir birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile sessiz sedasız evlendi. Las Vegas’ta gerçekleşen düğünden kareler sosyal medyaya düşünce ortalık karıştı. Sürpriz düğün X’te de yorum yağmuruna tutuldu.
Oyuncu Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakın takibinde olan ünlülerden.
2025 Nisan ayında yeniden bir araya gelen Allen ve Kaya'nın bu kez de haziran ayında tekrar ayrıldıkları iddia edilmişti.
Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya’nın Las Vegas’ta evlendiği ortaya çıktı.
Bir ayrılıp bir barışarak sürdürdükleri ilişkilerini düğünle taçlandıran çiftin bu sürprizi sosyal medyada da yorum yağmuruna tutuldu.
