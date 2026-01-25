onedio
Fırtınalı Aşklarını Evlilikle Taçlandıran Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya’nın Düğün Karelerine Yorum Yağdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.01.2026 - 08:58

Herkes ayrıldıklarını sanıyordu ama gerçek bambaşka çıktı. Yasemin Kay Allen, bir süredir birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile sessiz sedasız evlendi. Las Vegas’ta gerçekleşen düğünden kareler sosyal medyaya düşünce ortalık karıştı. Sürpriz düğün X’te de yorum yağmuruna tutuldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

Oyuncu Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakın takibinde olan ünlülerden.

Allen’ın, kamuoyunda “Amerikalı Aynasız” lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı ilişki ise başından beri inişli çıkışlı bir grafik çizmişti.

İkilinin aşkı ilk kez 2024 yılının mart ayında yurt dışında birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmış, kısa sürede magazin gündemine oturmuştu. Ancak bu birliktelik aynı yılın mayıs ayında sona ermiş, ikili yollarını ayırmıştı.

2025 Nisan ayında yeniden bir araya gelen Allen ve Kaya'nın bu kez de haziran ayında tekrar ayrıldıkları iddia edilmişti.

Bunun nedeni ise sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve uzun süre birlikte görüntülenmemeleri olmuştu. 

Ancak herkes ikilinin yollarını tamamen ayırdığını düşünürken, gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya’nın Las Vegas’ta evlendiği ortaya çıktı.

Düğün sonrası Erdal Kaya’nın eşini kucağına alarak salondan çıktığı anlar da kameralara yansıdı. Sürpriz evlilik haberini ilk duyuranlardan biri de Allen’ın annesi Suna Yıldızoğlu oldu. Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından çiftin karesini paylaşarak şu notu düştü:

“Canım kızım Yasemin’in Erdal Kaya’yla evlenmesi beni çok mutlu etti. Erdal saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen sene oğlum evlendi, bir de babaanne oldum. Kocaman bir aile olduk.”

Evlilik haberini bu içeriğimizde vermiştik:

Bir ayrılıp bir barışarak sürdürdükleri ilişkilerini düğünle taçlandıran çiftin bu sürprizi sosyal medyada da yorum yağmuruna tutuldu.

X'te “Herkes bunları ayrı zannederken sessiz sedasız Amerika'da evlenmişler. En ideal evlilik budur. Yok nişan yok düğün yok akrabalar falan hiç uğraşılmaz.”, “özgürlüğün kitabını yazan yay erkeğini nikah masasına oturtmuş kraliçem işte yengeç kadını” gibi yorumlar yağdı. Öte yandan Yasemin Kay Allen’ın sade ve şık gelinliği de sosyal medyada ayrı bir gündem yarattı.

