Fırtınalı Aşklarını Evlilikle Taçlandıran Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya’nın Düğün Karelerine Yorum Yağdı

Düğün sonrası Erdal Kaya’nın eşini kucağına alarak salondan çıktığı anlar da kameralara yansıdı. Sürpriz evlilik haberini ilk duyuranlardan biri de Allen’ın annesi Suna Yıldızoğlu oldu. Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından çiftin karesini paylaşarak şu notu düştü:

“Canım kızım Yasemin’in Erdal Kaya’yla evlenmesi beni çok mutlu etti. Erdal saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen sene oğlum evlendi, bir de babaanne oldum. Kocaman bir aile olduk.”