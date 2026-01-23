İş Kuran Zehra Çilingiroğlu Markasını Paris’e Taşıdı, Hülya Avşar Gururunu Paylaştı!

Çilingiroğlu'nun 3 yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik yaşadığı biliniyor. Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda kızıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, Zehra’ya evlilik konusunda baskı yapmadığını ama anneanne olmayı çok istediğini söylemişti. Avşar, aralarındaki tatlı atışmayı da, “Zehra 3-4 çocuk istiyor. Ona ‘Anneanne olursam çocukları size vermem’ diyorum. O da bana ‘Biz de gezeriz’ diye cevap veriyor” sözleriyle anlatmıştı.