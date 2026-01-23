onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İş Kuran Zehra Çilingiroğlu Markasını Paris’e Taşıdı, Hülya Avşar Gururunu Paylaştı!

İş Kuran Zehra Çilingiroğlu Markasını Paris’e Taşıdı, Hülya Avşar Gururunu Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.01.2026 - 15:03

Hülya Avşar şu sıralar anne olarak büyük gurur yaşıyor.  Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, kendi markasıyla Paris’te önemli bir başarıya imza attı. Genç tasarımcının markası prestijli bir fuara davet edilirken, Avşar da bu gelişmeyi sosyal medyada “Çok gururluyum” notuyla paylaştı.

Detaylara birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle son dönemde sık sık gündeme geliyor.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle son dönemde sık sık gündeme geliyor.

Çilingiroğlu'nun 3 yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik yaşadığı biliniyor. Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda kızıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, Zehra’ya evlilik konusunda baskı yapmadığını ama anneanne olmayı çok istediğini söylemişti. Avşar, aralarındaki tatlı atışmayı da, “Zehra 3-4 çocuk istiyor. Ona ‘Anneanne olursam çocukları size vermem’ diyorum. O da bana ‘Biz de gezeriz’ diye cevap veriyor” sözleriyle anlatmıştı.

Son olarak Zehra Çilingiroğlu iş hayatındaki başarısıyla gündeme geldi.

Son olarak Zehra Çilingiroğlu iş hayatındaki başarısıyla gündeme geldi.

Mimarlık eğitimi alan Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz aylarda kurduğu markasını uluslararası arenaya taşımayı başardı ve Paris’te düzenlenen dünyanın en prestijli tasarım fuarlarından biri olan Maison & Objet’nin “signature” bölümüne davet edildi. Genç tasarımcının markası uluslararası ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Kızının Paris’teki bu başarısıyla büyük gurur yaşayan Hülya Avşar da duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızının Paris’teki bu başarısıyla büyük gurur yaşayan Hülya Avşar da duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü sanatçı, Zehra’nın başarısını “Çok gururluyum” notuyla duyurarak mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
4
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın