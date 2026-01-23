İş Kuran Zehra Çilingiroğlu Markasını Paris’e Taşıdı, Hülya Avşar Gururunu Paylaştı!
Hülya Avşar şu sıralar anne olarak büyük gurur yaşıyor. Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, kendi markasıyla Paris’te önemli bir başarıya imza attı. Genç tasarımcının markası prestijli bir fuara davet edilirken, Avşar da bu gelişmeyi sosyal medyada “Çok gururluyum” notuyla paylaştı.
Detaylara birlikte bakalım 👇
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle son dönemde sık sık gündeme geliyor.
Son olarak Zehra Çilingiroğlu iş hayatındaki başarısıyla gündeme geldi.
Kızının Paris’teki bu başarısıyla büyük gurur yaşayan Hülya Avşar da duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.
